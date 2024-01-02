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  4. Bakan bir daha baktı...Kenan Doğulu ve Beren Saat'in dudak dudağa pozu gündem oldu!

Bakan bir daha baktı...Kenan Doğulu ve Beren Saat'in dudak dudağa pozu gündem oldu!

02.01.2024 15:25 | Son Güncelleme:
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Yeni yıl tüm dünyada coşkuyla kutlanmıştı. Ünlü isimlerde sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla yeni yılı kutladılar. Kimisi sahnede kimisi evinde kutladı. Sahneden yeni yılı kutlayanlardan biri de Kenan Doğulu oldu. Ünlü şarkıcıyı eşi Beren Saat yalnız bırakmadı. Kenan Doğulu, 2024'ün ilk saniyelerinde eşi Beren Saat'i öptü. O kare sosyal medyada gündem oldu.

Yeni yıl dünyanın her yerinde büyük bir coşkuyla karşılandı. Ünlü isimlerde sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla yeni yılı kutladı.

Ünlüler camiasında yılbaşı gecesi sahnede olanda vardı evinde kutlayan vardı. Yılbaşını sahnede kutlayanlardan biri de şarkıcı Kenan Doğulu oldu.

Kenan Doğulu yeni yılı Kıbrıs'ta sahnede karşıladı. Sanatçıyı izleyenler arasında eşi Beren Saat de vardı.

Doğulu, "Yaşanan birçok acı olaya rağmen ayakta durmak zorundayız. 2024'e umutla adım atacağız. Yeni yılın harika günler getirmesini diliyorum. Sağlık, başarı ve aşkla dolu bir yıl olsun" dedi.

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Yeni yıla sahnede giren Kenan Doğulu'yu eşi Beren Saat yalnız bırakmadı. Kenan Doğulu, 2024'ün ilk saniyelerinde eşi Beren Saat'i öptü. Çifttin dudak dudağa olan pozu sosyal medyada gündem oldu.

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