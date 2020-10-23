Bakan Koca: Koronavirüs salgını tüm ülkede yeniden tırmanışa geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa'da koronavirüs salgınıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Şehir şehir dolaşıp çağrılarımızı tekrarlıyoruz. Burada alınacak ek tedbirleri, sağlık çalışanlarımızın ihtiyaçlarını değerlendiriyoruz. Bursa Valimiz ile durum değerlendirmesi yaparak Bursa'daki çalışmalarımıza başladık.

Buradaki başarı Bursa ile sınırlı kalmayacak, tüm ülkeyi olumlu yönde etkileyecektir.

Koronavirüs salgını tüm ülkede yeniden tırmanışa geçmiş durumdadır. Bursa şu anda en kritik günlerini yaşıyor. Günlük vaka sayısı 3 kat arttı.

