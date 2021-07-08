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  4. Bakan Koca paylaştı! Zeynep Bastık'tan aşı çağrısı

Bakan Koca paylaştı! Zeynep Bastık'tan aşı çağrısı

08.07.2021 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığınca, Covid-19'la mücadele için yürütülen aşılama kampanyası kapsamında müzisyen Zeynep Bastık'ın yer aldığı kamu spotu hazırlandı.

Bakan Koca, "Kolları Sıvıyoruz" sloganıyla yürütülen aşılama kampanyası için hazırlanan, müzisyen Zeynep Bastık'ın yer aldığı kamu spotunu paylaştı. Zeynep Bastık: "Birbirimize kavuşmayı, birlikte gülüp eğlenmeyi o kadar özlemiştik ki... Aşıyla birlikte hayatlarımız tekrar normale dönmeye başladı. Ama tehlike hala geçmiş değil. Lütfen aşılarımızı olalım, aynı sıkıntıları bir daha yaşamayalım"

AŞI OLMAYA ÇAĞRIDA BULUNDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Kolları Sıvıyoruz" sloganıyla yürütülen Kovid-19 aşılama kampanyası kapsamında hazırlanan, Zeynep Bastık'ın vatandaşları aşı olmaya çağırdığı kamu spotunu paylaştı.

Zeynep Bastık, kamu spotunda, "Birbirimize kavuşmayı, birlikte gülüp eğlenmeyi o kadar özlemiştik ki... Aşıyla birlikte hayatlarımız tekrar normale dönmeye başladı. Ama tehlike hala geçmiş değil. Lütfen aşılarımızı olalım, aynı sıkıntıları bir daha yaşamayalım." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Zeynep Bastık koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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