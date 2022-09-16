Bakan Koca 'Sağlık Bakanlığına geçiş için hekimlerden rekor talep' diyerek duyurdu: Bu sayıya ilk kez ulaşılıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptı açıklamada Sağlık Bakanlığına geçiş için hekimlerden rekor talebin geldiğini belirtti. "Yılın 3'üncü dönemi ilk defa ve yeniden atama kurası için talep bildirim sayısı bugün 7 bini geçti" diyen Bakan Koca "Bu sayıya ilk kez ulaşılıyor" dedi.

"GÖZÜMÜZ AYDIN"

Bakan Koca yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Yılın 3'üncü dönemi ilk defa ve yeniden atama kurası için talep bildirim sayısı bugün 7 bini geçti. Bu sayıya ilk kez ulaşılıyor. Önümüzdeki hafta açıktan atama ilanına çıkılacak. Hekimlerimizle tekrar buluşuyoruz. Gözümüz aydın."

SAĞLIK BAKANLIĞINA GEÇİŞ İÇİN HEKİMLERDEN REKOR TALEP

Yılın 3. Dönemi İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası için talep bildirim sayısı bugün 7.000’İ GEÇTİ. Bu sayıya ilk kez ulaşılıyor. Önümüzdeki hafta açıktan atama ilanına çıkılacak. Hekimlerimizle tekrar buluşuyoruz. Gözümüz aydın. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 16, 2022



