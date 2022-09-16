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Bakan Koca 'Sağlık Bakanlığına geçiş için hekimlerden rekor talep' diyerek duyurdu: Bu sayıya ilk kez ulaşılıyor

16.09.2022 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığına geçiş için hekimlerden rekor talebin geldiğini belirtti. Bakan Koca açıklamasında başvuru sayısının 7 bini geçtiğini ifade ederek "Bu sayıya ilk kez ulaşılıyor" dedi.

Bakan Koca 'Sağlık Bakanlığına geçiş için hekimlerden rekor talep' diyerek duyurdu: Bu sayıya ilk kez ulaşılıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptı açıklamada Sağlık Bakanlığına geçiş için hekimlerden rekor talebin geldiğini belirtti. "Yılın 3'üncü dönemi ilk defa ve yeniden atama kurası için talep bildirim sayısı bugün 7 bini geçti" diyen Bakan Koca "Bu sayıya ilk kez ulaşılıyor" dedi.

"GÖZÜMÜZ AYDIN"

Bakan Koca yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Yılın 3'üncü dönemi ilk defa ve yeniden atama kurası için talep bildirim sayısı bugün 7 bini geçti. Bu sayıya ilk kez ulaşılıyor. Önümüzdeki hafta açıktan atama ilanına çıkılacak. Hekimlerimizle tekrar buluşuyoruz. Gözümüz aydın."


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Doktor Fahrettin Koca
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