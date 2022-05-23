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Bakan Soylu'dan dikkat çeken 'evlat nöbeti' mesajı: Annelerin cesareti, PKK ve tüm terör örgütlerini çökertecek

23.05.2022 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Diyarbakır Anneleri'nin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki 'Evlat Nöbeti'nin 1000'inci gününe ilişkin açıklamada bulundu. Soylu, "Her defasında daha yüksek sesle haykırıyoruz: Annelerin cesareti, PKK ve tüm terör örgütlerini çökertecek" dedi.

Bakan Soylu'dan dikkat çeken 'evlat nöbeti' mesajı: Annelerin cesareti, PKK ve tüm terör örgütlerini çökertecek

İçişleri Bakanlığı'nca, Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde çocukları PKK tarafından dağa kaçırılan annelerin gerçekleştirdiği 'Evlat Nöbeti'nin, 29 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek 1000'inci nöbetine ilişkin bir video hazırlandı. Videoda, Diyarbakır Anneleri'nin gözyaşlarıyla yaptığı açıklamalar yer aldı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, videoyu Twitter hesabından şu açıklama ile paylaştı:

"Evlat Nöbeti'nin 1000'inci günü. 1000 gündür tarihe ilmek ilmek işlenen, silahları olmadan terör örgütünü eriten bir cesaretin hikayesi. Her defasında daha yüksek sesle haykırıyoruz: Annelerin cesareti, PKK ve tüm terör örgütlerini çökertecek."

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(DHA)

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