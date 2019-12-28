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  4. Bakan Soylu'dan dikkat çeken yerli otomobil paylaşımı

Bakan Soylu'dan dikkat çeken yerli otomobil paylaşımı

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TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yerli otomobil ile ilgili, "Halkın huzur ve güveni için kullanmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" şeklinde Twitter'daki mesajını kendi hesabında paylaştı.

Bakan Soylu'dan dikkat çeken yerli otomobil paylaşımı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabı Twitter'da, Türkiye'nin ilk yerli otomobilinin fotoğrafı, trafik polisi aracı olarak paylaşıldı. Paylaşımda, "Kendimize inandığımızda ve kendimize güvendiğimizde aşamayacağımız engel yoktur. Türkiye'nin otomobili hayırlı uğurlu olsun. Halkın huzur ve güveni için kullanmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bu mesajını kendi hesabında paylaştı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
süleyman soylu yerli otomobil emniyet

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