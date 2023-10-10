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  4. Bakan Yerlikaya'dan 'operasyonlara devam' mesajı! "2 bin 874 şüpheli gözaltına alındı, 702'si tutuklandı"

Bakan Yerlikaya'dan 'operasyonlara devam' mesajı! "2 bin 874 şüpheli gözaltına alındı, 702'si tutuklandı"

10.10.2023 12:10 | Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yurt içinde devam eden organize suç örgütlerine yönelik operasyonlar hakkında açıklama yaptı. 4 Haziran - 6 Ekim tarihleri arasında 378 operasyon yapıldığını belirten Yerlikaya, 'Kafes' operasyonlarının düzenlenmeye devam edeceğini belirtti. Yerlikaya ayrıca çökertilen mafya tipi organize suç çeteleriyle ilgili de konuştu.

Bakan Yerlikaya'dan 'operasyonlara devam' mesajı! "2 bin 874 şüpheli gözaltına alındı, 702'si tutuklandı"

Türkiye'de organize suçlarla mücadele kapsamında peş peşe operasyonlar düzenlenmeye devam ediyor. Bakan Yerlikaya "organize suç örgütlerinden şehir eşkıyalarına ve sokak çetelerine kadar bu illegal yapılara karşı, 'Kafes' operasyonları düzenliyoruz, düzenlemeye de devam edeceğiz" mesajını verdi.

"ÖNCELİĞİMİZ ÜLKEYİ ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNDEN TEMİZLEMEK"

Dünkü Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yerlikaya şunları kaydetti:

  • İçişleri Bakanlığı olarak, öncelikli hedeflerimizin başında ülkemizin organize suç örgütlerinden temizlenmesi geliyor. Bu amaçla, kahraman güvenlik güçlerimizle birlikte ulusal, bölgesel ve yerel organize suç örgütlerine yönelik mücadelemizi aralıksız sürüyoruz. Vatan toprağımızın dört bir yanında; organize suç örgütlerinden şehir eşkıyalarına ve sokak çetelerine kadar bu illegal yapılara karşı, 'Kafes' operasyonları düzenliyoruz, düzenlemeye de devam edeceğiz.

"GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"

  • Hedefimiz, her zaman olduğu gibi hukukun üstünlüğü ilkesine ve insan haklarına sadık kalarak, ülkemizi dünyanın en güvenli ülkesi yapmak. O nedenle; nasıl teröre, zehir tacirlerine, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine ve kaçakçılara göz açtırmıyorsak, halkımızın huzurunu kaçıran, güvenliğini tehdit eden organize suç örgütlerine de göz açtırmayacağız.

38 MAFYA ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ

  • 4 Haziran-6 Ekim tarihleri arasında organize suçlar ile mücadele kapsamında 378 operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda 2 bin 874 şüpheli gözaltına alınırken, bunlardan 702'si tutuklandı. 594'ü ise adli kontrol ile serbest bırakıldı. Bu kapsamda 7'si ulusal, 31'i yerel olmak üzere 38 mafya tipi organize suç çetesi çökertilmiştir.
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Ali Yerlikaya

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