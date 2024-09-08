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  4. Bakan Yerlikaya ve Tunç'un Narin Güran paylaşımında ortak detay! Aileye başsağlığı dilemediler

Bakan Yerlikaya ve Tunç'un Narin Güran paylaşımında ortak detay! Aileye başsağlığı dilemediler

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
08.09.2024 11:41
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Kayıp Narin Güran'ın cansız bedeni 19 gün sonra köye 1 kilometrelik uzaklıkta bulundu. Küçük kızın cansız bedeninin çuval içinde derede bulunması cinayet şüphesini güçlendirdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yapmış olduğu açıklamalarda aileye başsağlığı dilememeleri ise gündem yarattı. Bakan Tunç'un "Narin kızımızın ölümünden sorumlu olan ya da olanlar, adalet önünde hesap verecektir." ifadeleri dikkat çekti.

Bakan Yerlikaya ve Tunç'un Narin Güran paylaşımında ortak detay! Aileye başsağlığı dilemediler

Kayıp Narin Güran'ın günler sonra cansız bedenine ulaşıldı. 21 Ağustos'tan bu yana köşe bucak aranan Narin'in cansız bedeni Eğertutmaz deresinde bulundu. Acı haberi ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Bakan Yerlikaya, "Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu. Narin kızımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağolsun." ifadelerini kullandı.

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ÇUVAL İÇİNDE BULUNDU

Narin'in cansız bedeninin bir çuval içinde ulunduğu bilgisi ise gündem yarattı. Akıllara ise hemen cinayet şüphesi geldi. Amcanın tutuklu olduğu soruşturma kapsamında yeni gözaltıların olabileceği belirtilirken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan da ilk açıklama geldi.

Bakan Tunç yaptığı açıklamada "Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan Narin Güran evladımızdan gelen acı haber hepimizi derinden üzdü. Narin kızımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayın ilk anından itibaren başlatılan soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Narin kızımızın ölümünden sorumlu olan ya da olanlar, adalet önünde hesap verecektir." dedi.

İKİ BAKAN DA AİLEYE BAŞSAĞLIĞI DİLEMEDİ

Bakan Yerlikaya ve Bakan Tunç'un söz konusu paylaşımlarındaki bir detay ise herkesin dikkatini çekti. Söz konusu iki açıklamada da Bakanların aileye başsağlığı dilemediği görüldü.

YENİ GÖZALTILAR OLABİLİR

İki Bakan'ın da aileye başsağlığı dilememesi şüpheliler arasında ailenin de olabileceği ve yeni gözaltılar olabileceği iddialarını gündeme getirdi.

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Narin Güran
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