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Bakanlık rapor yayımladı: 16 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
04.12.2024 08:30
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Telefonda çok fazla vakit geçirmek vücut ağrıları, görme problemleri, düzensiz kilo alıp verme gibi fiziksel rahatsızlıkların yanı sıra depresyon, sosyal izolasyon, saldırganlık ve ruh hali değişimleri yaşanmasına da sebep olarak aile içi çatışmalara sebep olabiliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yayımlanan rapora göre Türkiye'de günlük sosyal medya kullanımı ortalama 7 saate kadar çıktı. Peki, Türkiye'de 16 yaş altına sosyal medya yasak mı olacak? İşte detaylar...

Bakanlık rapor yayımladı: 16 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor!

Avustralya’da sosyal medyanın gençler üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle 16 yaş altına sosyal medya yasağı getirilmesi, Türkiye’de de benzer tartışmalara yol açtı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan bir raporda, sosyal medyanın çocuklar ve gençler üzerindeki zararlı etkileri vurgulandı. Raporda, sosyal medyanın psikolojik ve fizyolojik sağlığı olumsuz etkilediği, şiddet eğilimini artırdığı, sosyal ilişkilerde kopukluk ve yalnızlık hissi yarattığı belirtildi. Ayrıca, sosyal medyanın aile içi çatışmaları artırdığı, kontrolsüz ve sınırsız kullanımının bağımlılığa ve aile bireylerinden uzaklaşmaya neden olduğu ifade edildi.

"TARTIŞIYORUZ"

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geçen hafta verdiği bir demeçte konunun gündemlerinde olduğunu belirterek “13 yaş altına sosyal medya platformlarının yasaklanması konusunda henüz karar yok, tartışıyoruz. Benim kişisel yaklaşımım sosyal medyada yaş sınırının 16 olması” değerlendirmesini yapmıştı.

TÜRKİYE ORTALAMASI DÜNYAYI GEÇTİ

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Rapordan elde edilen verilere göre Türkiye’de nüfusun yüzde 87’si yani 75 milyon kişi sosyal medya kullanıyor. Dünyada sosyal medya günlük kullanım ortalaması 6,5 saat iken Türkiye’de ortalama 7 saat. Türkiye’de nüfusun yüzde 77’si en az bir sosyal medya platformu kullanıyor. Aktif kullanıcı sayısı ise 57,5 milyon. En çok kullanıcı sayısına sahip uygulama 58,4 milyon ile Instagram. Bunu 58,1 milyon ile YouTube, 52 milyon ile WhatsApp, 37,5 milyon ile TikTok, 34,5 milyon ile Facebook, 21,7 milyon ile X, 17 milyon kullanıcı ile Linkedin takip ediyor.

BİRÇOK ÜLKEDE YASAK GETİRİLDİ

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Fransa’da memurların iş telefonlarında, Hollanda’da iş için kullanılan cihazlarda bütün sosyal medya, film, video ve oyun siteleri yasaklandı. ABD’de eyaletlerin yarısından fazlası ve İngiltere TikTok’u kamu cihazlarında yasakladı. Norveç iş için kullanılan cihazlarda TikTok ve Telegram’ı yasaklarken, İsveç Savunma Bakanlığı, personelin TikTok kullanımına yasak getirdi. Belçika ve Danimarka’da TikTok’u yasaklarken, Kanada kabul edilemez bir risk olduğuna dikkat çekti.

Anahtar Kelimeler:
sosyal medya internet bağımlılığı ekran telefon ulaştırma ve altyapı bakanlığı
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