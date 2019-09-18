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Bakanlık'tan Fatma Girik açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 11:06 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, usta sanatçı Fatma Girik'i tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, duayen sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bakanlık'tan Fatma Girik açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 10 gün önce yürüme güçlüğü şikayetiyle başvuran ve Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniğinde tedaviye alınan ünlü sanatçıyı ziyaret etti. Bakan Koca, doktorlardan bilgi alırken, Fatma Girik ile de hastanedeki odasında bir süre sohbet etti.

Girik, Bakan Koca’ya ziyareti için teşekkür ederken, hastaneden ve hekimlerden çok memnun olduğunu söyledi. Bakan Koca, sanatçının sağlık durumunu yakından takip ettiğini ve bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ettiğini belirtti.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada Fatma Girik’in genel durumunun iyi olduğu bildirildi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Fatma Girik Fatma Girik sağlığı

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