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Bakanlıktan 'Yenidoğan Çetesi' açıklaması! 2 hastanenin faaliyetleri askıya alındı

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
18.10.2024 15:16
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Doktor, ambulans şoförü, hemşire ve 112 çalışanlarından oluşan yenidoğan bebek çetesinin yaptıkları adeta Türkiye'nin kanını dondurmuştu. 12 bebeğin ölümüne neden olan bebek katillerinden oluşan çetenin liderliğini ise doktor Fırat Sarı yapıyordu. Korkunç olaya karışan hastanelerin listesinin yayınlanmasının ardından İstanbul'da iki hastanenin faaliyetlerinin askıya alındığı ortaya çıktı.

Bakanlıktan 'Yenidoğan Çetesi' açıklaması! 2 hastanenin faaliyetleri askıya alındı

İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan ve haksız kazanç elde eden çeteye ilişkin iddianamede yer alan 2 hastanenin faaliyetleri askıya alındı.

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2 HASTANENİN FAALİYETLERİ ASKIYA ALINDI

İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan ve haksız kazanç elde eden çeteye ilişkin iddianamede yer alan 2 hastanenin faaliyetleri askıya alındı.

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca 22'si tutuklu 47 şüphelinin yer aldığı "Yenidoğan çetesi" hakkındaki iddianamede, "malen sorumlu" sıfatıyla yer alan 19 özel hastaneden ikisinin faaliyetlerinin askıya alındığı ortaya çıktı.

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Anadolu Ajansı (AA) ekibinin görüntülediği söz konusu hastanelerden Bağcılar Özel Şafak Hastanesi'nin eylül, Medilife Sağlık Hizmetleri Hastanesi'nin ise mayıs ayından beri faaliyet yapmadığı öğrenildi.

Bağcılar Özel Şafak Hastanesi'nin camında el yazısıyla "Hastane kapalıdır" şeklinde bilginin yer aldığı, hastanenin kapı girişinin ise iki dubayla bağlanıp kapatıldığı gözlendi.

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İki hastanenin güvenlik kulübesinde de kimsenin görev yapmaması ve boş olması dikkati çekti.

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İstanbul hastane
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