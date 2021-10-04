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  4. Bakırköy'deki ahşap ev şehir efsanesi oldu! 5 saniyeliğine ortadan kayboluyor iddiası tüyleri ürpertti

Bakırköy'deki ahşap ev şehir efsanesi oldu! 5 saniyeliğine ortadan kayboluyor iddiası tüyleri ürpertti

04.10.2021 08:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un en işlek noktalarında birinde, Bakırköy'ün merkezinde bulunan ahşap bina, şimdilerde 'Perili Köşk' olarak anılıyor. Kulaktan kulağa dolaşan hikayeleriyle nam salan binanın yılda 1 kez 5 saniyeliğine ortadan kaybolduğu bile iddia ediliyor. Bölge sakinlerinin bazıları da bu duruma şahit olduklarını iddia ediyor.

Taşı toprağı altın olan İstanbul, tarihi ve yaşanmışlıkları ile birçok hikâyeye de ev sahipliği yapıyor. Öyle ki bu hikâyeler arasında efsaneleşmiş olanları bile mevcut. Bunlardan biri de kentin en işlek noktaları arasında bulunan Bakırköy'deki ahşap bina ile ilgili. Bakırköy'ün merkez noktasında bulunan, tarihe meydan okumayı başarmış bu ahşap ev, her ne kadar eski İstanbul'u yansıtıyor olsa da hakkında anlatılan hikâyeleri duyanların caddede yürürken ayakları geri geri gidiyor.

TÜYLERİ ÜRPERTEN İDDİALAR

İstanbul'da yaşayan çoğu kişi evin önünden geçmiştir ancak hakkındaki iddiaları bilen çok az kişi var. Bakırköy Zuhuratbaba Mahallesi, Vankulu Sokak'ın İncirli Caddesi ile birleştiği yerde bulunan evin, yılın belli dönemlerinde 5 saniyeliğine ortadan kaybolduğu söyleniyor. Üstelik buna şahit olduğunu anlatan mahalle sakinleri bile var.

'PERİLİ KÖŞK' DİYE DE ANILIYOR

Ev hakkındaki iddialar bunlarla sınırlı değil. Aynı zamanda "Perili Köşk" olarak da adlandırılan ev hakkında en çok duyulan hikâyelerden biri de , daha önce evde 2 kardeşin yaşadığı, kardeşler öldükten sonra da evin atıl kaldığı. Mahalle sakinleri, akşamları evden çığlık sesleri geldiğini bile iddia ediyor.

Sözlük sitelerinde hakkında 6 sayfa yorum bulunan ev, hala bölgeden geçenlerin dikkatini çekiyor. Ancak evin gizemi çözülmüş değil. Paylaşılamayan miras yüzünden atıl kaldığı da söylenenler arasında.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Bakırköy
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