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Bakkala gitmek için yolun karşısına geçmek istedi! Feci son...

03.09.2022 23:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'nın Ereğli ilçesinde bakkala gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen Muharrem Koç (35), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Bakkala gitmek için yolun karşısına geçmek istedi! Feci son...

Kaza, saat 20.30 sıralarında Konya- Adana karayolunda ilçe girişinde meydana geldi. Niğde'den bir yakınlarının cenazesinden İzmir'e dönen Sinan Yar'ın (40) kullandığı otomobil, bakkala gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen beyaz eşya tamircisi Muharrem Koç'a çarptı.

Kanlar içinde kalan 2 çocuk babası Koç, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesinde, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.  Sürücü Sinan Yar ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Konya kaza
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