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Baklava trendleri değişti! Soğuk ve mor baklava bayramın yeni gözdesi oldu

19.07.2021 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı dolayısıyla tatlıcılar hareketlenirken, bu yıl tüketici tercihlerinde soğuk baklava ve mor baklava öne çıkıyor.

Baklava trendleri değişti! Soğuk ve mor baklava bayramın yeni gözdesi oldu

Kurban Bayramı'nın gelmesi ile tatlıcılardaki hareketlilik de hız kazandı. Baklavacılar ve tatlıcılar talebe yetişebilmek için fazla mesai yaparken, bayramda baklava fiyatları 30 ila 150 TL arasında değişiyor. Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Başkanı Mehmet Yıldırım, Kurban Bayramı için baklava siparişlerinin 2-3 gün önceden verilmeye başlandığını belirterek, bayram dolayısıyla satışların hareketlilik kazandığını ifade etti.

Siparişleri yetiştirmek için hareketli ve yoğun bir dönem geçirdiklerini belirten Yıldırım, "Geçen yıla göre bu bayram maalesef tatilin erken başlaması bizim için olumsuz bir durum oldu. İnsanlar bayram tatiline önce çıktıkları için arife günü satışlar biraz düşük oldu. Dolayısıyla da geçen yıla kıyasla işlerimiz biraz daha düşük diyebilirim. Talep olarak baktığımızda, şu anda fıstıklı baklava, midye ve soğuk baklava birinci sırada geliyor. Klasik baklava her zamanki gibi liderliğini sürdürüyor. Fiyatlarda geçtiğimiz Kurban Bayramı'na kıyasla aşağı yukarı yüzde 20 artış oldu” diye konuştu.

BAKLAVA FİYATLARI 150’YE KADAR ÇIKTI

Antep fıstığı ve tereyağı fiyatlarının yükselmesiyle baklava ücretinin arttığını ifade eden Yıldırım, “Baklava fiyatları 150 TL civarına çıktı. Bu, hem Antep fıstığının fiyatlarının artması hem tereyağı fiyatlarının yükselmesi ve işçilik giderleri, enerji maliyetlerinin artmasından kaynaklı bir zam oldu. Ucuz baklavadan başlarsak fiyatlar 30-40 TL'den başlıyor, baklavanın kalitesine göre 150 TL'ye kadar çıkıyor." dedi.

Derneğin çalışmaları sayesinde merdiven altı üretimin yok denecek kadar az bir seviyeye indiğine işaret eden Yıldırım, tüketicilere "güvenilir, bildikleri yerden alışveriş yapmaları" çağrısında bulundu. Gıda konusunun tüketici sağlığı için önemli olduğuna işaret eden Yıldırım, kalitesine inanılan bir yerden baklavanın alınması ile hayal kırıklığı yaşanmasının önüne geçileceğini söyledi. "Ucuz baklava yenmez diye bir şey iddia etmiyoruz. Ucuz baklava da yenilebilir, yeter ki sağlıklı koşullarda üretilsin, kaliteli ve düzgün malzemeyle üretim yapılsın" diyen Yıldırım, fiyat aralığını oluşturan unsurun, kullanılan ürünlerin kalitesi olduğunu vurguladı.

“MOR BAKLAVA, DİYABET HASTALARI İÇİN BULUNMAZ BİR NİMET OLDU”

MOR BAKLAVA

Mehmet Yıldırım, son dönemde yoğun talep artışı yaşadıkları soğuk baklava, midye baklava ve mor baklavaya ilişkin bilgi verdi. Soğuk baklavanın tüketici tarafından tutulduğunu belirten Yıldırım, “Baklavacılıkta çok yenilikler oluyor fakat hiçbiri midye baklava ve soğuk baklava kadar tutulmamıştı. Bunlar tüketicide kendilerine tamamen yer buldu. Klasik baklavadan sonra soğuk baklava ve midyeye ciddi talep var. Soğuk baklava, hem süt oranı hem de üzerindeki çikolata oranıyla tüketicide ciddi bir şekilde bir damak tadı oluşturdu. Mor baklavada, mor meyve ve sebzelerden elde edilen antosiyaninlerden oluşan bir maddeyi una katıyoruz ve mor oluyor. Bu diyabet hastaları için bulunmaz bir nimet oldu. Şekeri yükseltmiyor ve diyabet hastalarında şekeri dengelemeye yardımcı oluyor. Bundan dolayı iyi tuttu” dedi.

Yıldırım, mor baklavanın sadece diyabet hastalarının değil, normal tüketicilerin de rahatlıkla tükettiği bir ürün olduğunu, bu dönemde mor baklavaya ciddi bir talep bulunduğunu aktardı.

(AA)

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Kurban Bayramı
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