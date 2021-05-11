Baklavacıların ‘tatlı’ telaşı! Gastronomi kentinde bayram mesaisi erken başladı

Gastronomi alanında UNESCO'nun "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda yer alan Gaziantep'te baklava ustaları, bayram siparişlerini yetiştirmek için yoğun emek harcıyor. Ramazan Bayramı telaşı başlayan baklavacılar, yurt içi ve yurt dışından alınan tatlı siparişlerini yetiştirmek için çalışan sayısını iki katına çıkardı, ek mesai koydu. Günde ortalama 60 ton baklava üreten işletmeler, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında bayram sonrasına kadar uygulanan "tam kapanma" dolayısıyla siparişleri internet üzerinden veya telefonla alıyor. Büyük emek ve zahmet sonucu hazırlanan birbirinden lezzetli tatlılar, kargo aracılığıyla Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. Bayramı evinde geçirecek vatandaşlar, kendilerine ve ziyaretine gidemeyeceği yakınlarına da siparişle ikramda bulunmayı tercih ediyor.

Kebaphan Baklava Yönetim Kurulu Başkanı Onur İbili, Ramazan Bayramı öncesi işlerinin yoğunlaştığını, bu nedenle mesai yaptıklarını söyledi. Bayram siparişlerinin neredeyse dolmak üzere olduğunu belirten İbili, “Bayrama bir hafta kala bizde hummalı bir çalışma başlar. Usta ve kalfalarımız iki katına çıkmış durumda. Yurt içi ve yurt dışından çok güzel bir talep var. İnsanlık olarak zor bir dönemden geçiriyoruz. Gaziantepli baklavacılar olarak bu bayramı tatlı bir şekilde karşılamak isteyen insanlar için yoğun şekilde çalışıyoruz. Siparişler hazırlandığı an hiç bekletmeden yola çıkıyor. Vatandaşlar bayramda evde kalacağı için sadece kendileri için değil aynı zamanda ziyaretine gidemeyeceği yakınlarına da siparişle ikramda bulunuyor. İnşallah bu son kapanma olur bu kapanmayı tatlı yiyerek kapatırız” dedi.