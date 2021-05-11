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  4. Baklavacıların ‘tatlı’ telaşı! Gastronomi kentinde bayram mesaisi erken başladı

Baklavacıların ‘tatlı’ telaşı! Gastronomi kentinde bayram mesaisi erken başladı

Seray Üstün Seray Üstün
11.05.2021 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’te günde ortalama 60 ton ‘Antep baklavası’ üreten ustalar, Ramazan Bayramı öncesinde talepleri karşılamak için yoğun bir mesaiye başladı.

Baklavacıların ‘tatlı’ telaşı! Gastronomi kentinde bayram mesaisi erken başladı

Gastronomi alanında UNESCO'nun "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda yer alan Gaziantep'te baklava ustaları, bayram siparişlerini yetiştirmek için yoğun emek harcıyor. Ramazan Bayramı telaşı başlayan baklavacılar, yurt içi ve yurt dışından alınan tatlı siparişlerini yetiştirmek için çalışan sayısını iki katına çıkardı, ek mesai koydu. Günde ortalama 60 ton baklava üreten işletmeler, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında bayram sonrasına kadar uygulanan "tam kapanma" dolayısıyla siparişleri internet üzerinden veya telefonla alıyor. Büyük emek ve zahmet sonucu hazırlanan birbirinden lezzetli tatlılar, kargo aracılığıyla Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. Bayramı evinde geçirecek vatandaşlar, kendilerine ve ziyaretine gidemeyeceği yakınlarına da siparişle ikramda bulunmayı tercih ediyor.

Kebaphan Baklava Yönetim Kurulu Başkanı Onur İbili, Ramazan Bayramı öncesi işlerinin yoğunlaştığını, bu nedenle mesai yaptıklarını söyledi. Bayram siparişlerinin neredeyse dolmak üzere olduğunu belirten İbili, “Bayrama bir hafta kala bizde hummalı bir çalışma başlar. Usta ve kalfalarımız iki katına çıkmış durumda. Yurt içi ve yurt dışından çok güzel bir talep var. İnsanlık olarak zor bir dönemden geçiriyoruz. Gaziantepli baklavacılar olarak bu bayramı tatlı bir şekilde karşılamak isteyen insanlar için yoğun şekilde çalışıyoruz. Siparişler hazırlandığı an hiç bekletmeden yola çıkıyor. Vatandaşlar bayramda evde kalacağı için sadece kendileri için değil aynı zamanda ziyaretine gidemeyeceği yakınlarına da siparişle ikramda bulunuyor. İnşallah bu son kapanma olur bu kapanmayı tatlı yiyerek kapatırız” dedi.

“SAATE BAKMADAN ÇALIŞIYORUZ”

Baklavacı Ahmet Faruk Şenel ise kentte 35 yıldır baklava ustası olduğunu söyledi. Bayramlara bir hafta kala çok yoğun çalıştıklarını dile getiren Şenel, “Kendimi bildim bileli bayrama 1 hafta kaldı mı biz çok çalışırız. Gerçekten bazen gece ile gündüzü karıştırıyoruz. Çünkü sürekli kapalı ortamdayız. İnsanların bayramda ağzı tatlansın diye biz saate bakmadan çalışıyoruz” diye konuştu.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep
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