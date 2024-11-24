Bal kabağı çorbası tarifi: Bal kabağı çorbası nasıl yapılır?

Bal kabağı çorbası için aşağıda verilen malzemeleri kullanabilirsiniz. İsterseniz damak tadınıza göre piştikten sonra servis ederken kremalı bir sos hazırlayıp ekleyebilirsiniz. Yapımı son derece kolay olan bu tarifi çok seveceksiniz. Afiyet olsun.

MALZEMELER 3 dilim bal kabağı

1 havuç

1 patates

2 litre su

3 kaşık yağ

1 soğan

3 diş sarımsak

1 bardak et suyu

1 bardak süt

1 çay kaşığı tuz ve karabiber

Yarım çay kaşığı zerdeçal