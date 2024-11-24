Bal kabağı çorbası tarifi: Bal kabağı çorbası nasıl yapılır?

Soğuk kış günleriyle birlikte tezgahlardaki yerini alan bal kabağı, çorbasından tatlısına tüm tarifleri ile damakları şenlendirir. İster yılbaşında isterseniz her öğünde bu çorbayı afiyetle tüketebilirsiniz. İşte bal kabağı çorbası tarifi!
Bal kabağı çorbası için aşağıda verilen malzemeleri kullanabilirsiniz. İsterseniz damak tadınıza göre piştikten sonra servis ederken kremalı bir sos hazırlayıp ekleyebilirsiniz. Yapımı son derece kolay olan bu tarifi çok seveceksiniz. Afiyet olsun.
MALZEMELER
3 dilim bal kabağı
1 havuç
1 patates
2 litre su
3 kaşık yağ
1 soğan
3 diş sarımsak
1 bardak et suyu
1 bardak süt
1 çay kaşığı tuz ve karabiber
Yarım çay kaşığı zerdeçal
TARİF
Havuç ve patatesleri rendeleyin.
Balkabaklarını soyup küçük küçük doğrayın.
Sıcak su ile tencerede haşlayın.
Diğer malzemeleri de ekleyip karıştırın.
Kaynadıktan sonra altını kapatıp blenderdan geçirin.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.