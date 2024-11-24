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Bal kabağı çorbası tarifi: Bal kabağı çorbası nasıl yapılır?

Ferhan Petek Ferhan Petek
24.11.2024 17:41
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Soğuk kış günleriyle birlikte tezgahlardaki yerini alan bal kabağı, çorbasından tatlısına tüm tarifleri ile damakları şenlendirir. İster yılbaşında isterseniz her öğünde bu çorbayı afiyetle tüketebilirsiniz. İşte bal kabağı çorbası tarifi!

Bal kabağı çorbası tarifi: Bal kabağı çorbası nasıl yapılır?
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Kaç kisilik 5
Hazırlık Süresi 15dk
Pişirme Süresi 30dk
Kalori/Porsiyon 116kal

Bal kabağı çorbası için aşağıda verilen malzemeleri kullanabilirsiniz. İsterseniz damak tadınıza göre piştikten sonra servis ederken kremalı bir sos hazırlayıp ekleyebilirsiniz. Yapımı son derece kolay olan bu tarifi çok seveceksiniz. Afiyet olsun.

MALZEMELER

  • 3 dilim bal kabağı
  • 1 havuç
  • 1 patates
  • 2 litre su
  • 3 kaşık yağ
  • 1 soğan
  • 3 diş sarımsak
  • 1 bardak et suyu
  • 1 bardak süt
  • 1 çay kaşığı tuz ve karabiber
  • Yarım çay kaşığı zerdeçal

TARİF

  • Havuç ve patatesleri rendeleyin.
  • Balkabaklarını soyup küçük küçük doğrayın.
  • Sıcak su ile tencerede haşlayın.
  • Diğer malzemeleri de ekleyip karıştırın.
  • Kaynadıktan sonra altını kapatıp blenderdan geçirin.
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