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  4. Bali'ye yerleşen Irmak Ünal'dan bikinili paylaşım! Karın kasları olay oldu

Bali'ye yerleşen Irmak Ünal'dan bikinili paylaşım! Karın kasları olay oldu

26.10.2022 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak 2017 yılında "Dolunay" dizisiyle ekranlarda boy gösteren güzel oyuncu Irmak Ünal, şaşırtan bir karar alarak Endonezya'ya taşınmıştı. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Irmak Ünal, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Bali'ye yerleşen Irmak Ünal'dan bikinili paylaşım! Karın kasları olay oldu

Oyuncu Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal, Eylül 2021'de radikal bir karar almış ve çocukları Kayla ve Vadi ile Endonezya'nın Bali adasına yerleşmişti. Zaman zaman oradan yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin karşısına çıkan Irmak Ünal, bu defa yaşanan güneş tutulmasına dair satırlarıyla dikkat çekti.

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İşte Irmak Ünal'ın o satırları:

"Ne zaman bir tutulma olsa evrenden bir uyandırma çağrısı bekleyebiliriz. Bu bir güneş tutulması olduğu için, bizden yeniden başlamamız isteniyor. Bu, artık en yüksek çıkarımıza hizmet etmeyen durumlardan, yeni başlangıçlara doğru ilerlemek amacıyla bırakıldığımız anlamına gelebilir.
Ben şahsen bunu güçlü hissediyorum... yeni ev, yeni bakış açısı ve etrafımda bir sürü "Maskelerin düşüşü" durumu izliyorum... Unutmayın, “Her yeni başlangıç başka bir başlangıcın sonundan gelir. ”

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KARIN KASLARI DİKKAT ÇEKTİ

Tropikal iklimi nedeniyle yılın büyük bir kısmında havanın güzel olduğu Bali'de havuzun tadını çıkartmaya devam eden Irmak Ünal, güneş tutulmasıyla ilgili paylaşımına bikinili pozlarını ekledi.
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Bir yandan tutulmanın getirdikleriyle ilgili açıklamada bulunan Ünal bir yandan da çekici fiziğini gözler önüne serdi.

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Irmak Ünal Oyuncu

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