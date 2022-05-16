Balık tutmak isterken canından oldu! Talihsiz balıkçıya nehirden fırlayan timsah saldırdı

Endonezya’nın Sulawesi şehrinde bulunan Ladongi Nehri’nde korkunç bir olay yaşandı. Nehirde balık avlamak isteyen adam bir anda sudan fırlayan timsahın yemi oldu. Olay çevredekiler tanık oldu ancak hiç kimse yaşlı balıkçıyı kurtarmaya cesaret edemedi.

SANİYELERİNİ ALDI

Timsah tarafından suya çekilen 60 yaşındaki Wacaling, hayvanın çene darbeleri sonucunda saniyeler içinde hayatını kaybetti. İki parçaya böldüğü adamın kemiklerini alan timsah korku dolu bakışların gölgesinde bölgeden uzaklaştı.

GÜNLER SONRA BULUNDU

Yaşlı adamın yaşadıklarına tanık olanların polise haber vermesi üzerine olay yerine arama kurtarma ekipleri yönlendirildi. Polis ve arama kurtarma ekipleri tarafından yürütülen 2 günlük çalışmanın sonucunda Wacaling’in cansız bedeni ve ona ait olduğu düşünülen kemik parçaları bulundu.



