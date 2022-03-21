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Şnorkelle yüzerken canından oldu! 56 yaşındaki turistin talihsiz ölümü

21.03.2022 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

56 yaşındaki İtalyan turist, 8 metrelik hayvanın uyluğundan bir parça koparması sonucu kan kaybından öldü. Raporlara göre, popüler şnorkelli yüzme alanındaki bu olay meydana gelen ilk köpekbalığı saldırısı.

Şnorkelle yüzerken canından oldu! 56 yaşındaki turistin talihsiz ölümü

İtalyan adam Antonia Roseto Degli Abruzzi, Kolombiya'nın San Andres adasındaki popüler şnorkelli yüzme alanı La Piscinita'da yüzerken köpekbalığı saldırısına uğradı ve hayatını kaybetti.

17 Mart Cuma günü meydana gelen korkunç olay sırasında, 56 yaşındaki İtalyan turistin, sekiz metrelik balık tarafından sağ uyluğundan büyük bir parça koparıldı. Yerel basında ve sosyal medyada yer alan haberlere göre saldırının ardından sahile çıkan Abruzzi'nin yarasından kanlar damlıyordu. Ne yazık ki, şiddetli kan kaybı nedeniyle hipovolemik şoka girdi ve öldü.

İLK KEZ YAŞANDI

köpekbalığı

Saldırı, kalabalık oteller ve dalış merkezleriyle dolu bölgede gerçekleşen ilk olay olarak tanımlandı. Bir ada hükümeti sözcüsü "Köpekbalıklarının yakınlardan geçtiği profesyonellerle dalış programları var, ancak bu zamana kadar hiçbir şey olmadı." dedi. 50 yaşındaki dalış eğitmeni Mirla Zambrano “Hepimiz çok şaşırdık. San Andres'te ilk kez bir köpekbalığı bir turiste saldırdı." diye ekledi.

Sosyal medyada dolaşan videolarda, Cuma günkü olaya karıştığı düşünülen, çoğunlukla gece avcısı olan iki kaplan köpekbalığının, İtalyan tatilcinin hayatını kaybettiği şeffaf sularda yüzdüğü görülüyor.

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İNSANLAR ENDİŞELİ

Deniz biyoloğu Rodrigo Lopez “İnsanlar olanlardan dolayı çok endişeli ve onların denize girmesine izin vermiyorlar. Bir görgü tanığı, saldırıya uğrayan adamın iyi bir yüzücü olduğunu ve bir süredir denizde olduğunu söyledi. Kıyıya geri döndükten sonra ikinci kez dışarı çıktığında yardım için bağırmaya başladığını ve etrafının kanlar içinde olduğunu anlattı.” dedi.

Turisti kıyıya çıkarmak için kendi hayatını yüzerek tehlikeye atan Mauricio Valdonado ise, "Orada tek başınaydı." diye ekledi.

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