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Dünyanın en küçük ama en ölümcül canlısı! "Şanslıymışım..."

16.03.2022 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

22 yaşındaki James Soale isimli bir genç çıktığı Avustralya tatilinde dünyanın en küçük ama en tehlikeli canlılarından biriyle karşılaştı. Irukandji denizanası olarak bilinen bu canlı genç adama temas etti. Olayın ardından korkunç bir acı hisseden genç adam ölüm kalım savaşı verdi. Yaklaşık 10 gün boyunca hastanede kalan genç adam, durumunun daha iyiye gittiğini ve hala hayatta olduğu için kendisini şanslı hissettiğini söyledi.

Dünyanın en küçük ama en ölümcül canlısı! "Şanslıymışım..."

22 yaşındaki James Soale, 23 yaşındaki kız arkadaşı Savannah Callaghan ile Avustralya’ya tatile çıkmıştı. Genç adam Down Under'da yüzerken ölümcül bir Irukandji denizanasıyla temas etti.

Dokunaçlarının uçlarından iğnelerini ateşleyebilen ve zehir enjekte edebilen bu canlı, temas halinde çok tehlikeli beyin kanamalarını tetikleyebilirdi. 1-2 cm büyüklüğünde olan bu öldürücü denizanası o kadar küçüktü ki, genç turist de onu görmedi. Ancak sudan çıktığında sol kolunda yoğun bir acı hissetti. Olayın ardından James nefes almakta zorlanan ve göğüs ağrıları çeken genç adam yoğun bakıma yetiştirildi. Sağlık görevlileri sonunda ölümcül zehri etkisiz hale getirmeyi başardı.

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"ŞANSLIYMIŞIM"

Kazanın ardından yaptığı açıklamada James elektrik çarpmış gibi hissettiğini söyledi. Denizanası olduğundan şüphelenmişti ama hangisi olduğunu bilmiyordu. Acısı artmadan önce biraz yürüyüp cankurtarana herkesi uyarması için haber verdiğini söyledi.

Korkutucu bir an olduğunu ve dayanılmaz bir acı çektiğini de ifadelerine ekledi. Olaydan sonra cankurtaranlar bu denizanalarından 3 tanesini James’in yüzdüğü alanda buldular.

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James, gördüğü ilaç tedavisinin ardından kendini daha iyi hissedene kadar 10 saat boyunca hastanede yakın gözlem altında tutuldu. Genç adam ‘’10 gün sonra kendimi biraz daha iyi hissediyorum. Denizanasını biraz araştırınca ne kadar şanslı bir olduğumu fark ettim.’’ dedi.

James Cairns Merkez Hastanesi'nden taburcu edildikten bir gün sonra yine nefes almakta zorlandı ve hastaneye geri dönmek zorunda kaldı.

İYİLEŞMESİ BİR MUCİZE

Endişeli kız arkadaşı Savannah, hastaneye vardıklarında zehrin James'in kalbine sızdığını, doktorların kalp krizi riskinden korktuğunu ama 10 saatin ardından durumunun normale döndüğünü söyledi. James mucizevi bir şekilde, ölümle burun buruna geldiği bu olaydan iki hafta sonra tamamen iyileşti.

Queensland'da her yıl tıbbi tedavi gerektiren 100 Irukandji kazası yaşanıyor. Surf Life Saving Queensland, alınan önlemlere rağmen Irukandji'nin hala bir problem olduğunu söylüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Avustralya
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