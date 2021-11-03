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  4. Balıkçıda sahte para şoku! İşletme sahibini böyle kandırmış

Balıkçıda sahte para şoku! İşletme sahibini böyle kandırmış

03.11.2021 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Üsküdar'da yemek yedikten sonra sahte parayla ödeme yapan müşteri, para üstünü alarak kayıplara karıştı. İşletme sahiplerini lafa tutarak sahte parayı fark etmelerini önleyen müşteri, güvenlik kamerasından kaçamadı.

Balıkçıda sahte para şoku! İşletme sahibini böyle kandırmış

Olay, geçtiğimiz Pazar günü Üsküdar’da bulunan bir balık lokantasında meydana geldi. İddiaya göre, balık yemek üzere lokantaya gelen müşteri, sipariş verdiği balığı yedikten sonra ödeme yapmak üzere kasaya geldi. Şüpheli şahsın uzattığı 100 liranın sahte olduğunu o esnada anlamayan lokanta sahibi para üstünü şüpheli şahsa uzattı. Müşterinin şüpheli tavırları üzerine aldığı parayı kontrol eden işletme sahibi paranın sahte olduğunu anlayınca hayatının şokunu yaşadı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansırken, yemek yedikten sonra sahte parayla ödeme yapan şahsın rahat tavırları ise pes dedirtti.

"YEMEĞİ YEDİ, PARA ÜSTÜNÜ ALARAK KAYIPLARA KARIŞTI"

Yaşanan olay sonrası konuşan işletme sahibi Yazgül Selçuk “ Geçtiğimiz hafta orta yaşlarda bir kişi restoranımıza gelerek hamsi siparişi verdi. Balığını yedi, içeceğini içti, kalktığı sırada bizi bayağı lafa tuttu. Bana 100 TL uzattı, paranın sahte olduğunu fark ettim. Eşime söyleyeceğim sırada yine lafa tutarak oyaladı. Eşimden 70 TL para üstünü alarak kayboldu. Cebinde bir tomar para vardı, hepsinin sahte olduğuna eminim” diye konuştu.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Üsküdar
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