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Balıkçılar fark etti! Göçmenler 'Yunanistan' diye Çıplak Ada'ya bırakıldı

17.03.2023 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde filmleri aratmayan bir olay yaşandı. Göçmenlerin, Yunanistan'a bağlı olduğu söylenerek Çıplak Ada'ya bırakıldıkları ortaya çıktı. Aralarında kadın ve çocukların da olduğu Kongo uyruklu 36 kaçak göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Göçmenleri, balıkçıların fark ederek ihbarda bulundukları öğrenildi. İşte olayın detayları...

Balıkçılar fark etti! Göçmenler 'Yunanistan' diye Çıplak Ada'ya bırakıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, sabah saatlerinde balığa çıkan Gökhan Yalav ve Şevki Kuş, Çıplak Ada'da bir grup kaçak göçmen olduğunu fark edip, durumu Sahil Güvenlik'e bildirdi. Deniz yoluyla bölgeye giden ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Kongo uyruklu 36 kaçak göçmeni kurtardı.

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Balıkçılar, göçmenlerin kurtarılma anlarını, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Göçmenlerin, Yunanistan adası denilerek dün gece Çıplak Ada'ya bırakıldığı tespit edildi.

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Karaya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi'ne gönderilmek üzere jandarmaya teslim edildi.

(DHA)

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