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Balıkçıların ağına takılan dev balık kehanet iddialarını güçlendirdi! Deprem korkularını ateşledi

13.07.2022 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şili’de avlanmaya çıkan balıkçıların ağına devasa bir balık takıldı. Balıkçılar tarafından yakalanan dev balık, Arica kentinde büyük bir heyecan yarattı. Efsanevi bir yaratığa benzetilen balığın depreme işaret ettiği belirtilerek kehanet iddialarını güçlendirince halk onu görmek için iskeleye hücum etti.

Şili’nin Arica kentinin açıklarında avlanmaya çıkan balıkçılar devasa büyüklükte bir kürek balığı yakaladı. 5 metre uzunluğundaki balığı kent sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Bir vinç yardımıyla iskeleye çıkartılan balığı görmek isteyen halk iskeleye koştu. Kimileri bu anı cep telefonlarıyla ölümsüzleştirirken kimileri ise balığı yaklaşın kıyamet işareti olarak yorumladı.

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Nadir bulunan derin su balıkları, özellikle ölümcül Fukushima depreminden önce Japonya'da düzinelerce yaratığın görüldüğü 2011'den sonra, sözde geleceği anlatma güçleri nedeniyle bir halk efsanesi haline geldi. Bu nedenle halk 5 metre uzunluğundaki kürek balığının yeni depremlere işaret ettiğini söyledi.

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Video 10 milyon beğeni aldı ama aynı zamanda depremden korkan yerlilerde endişelere yol açtı. Sosyal medya kullanıcılarından biri gönderiye “Peki şimdi nereye kaçacağız?” yorumunu yaptı. Diğer bir sosyal medya kullanıcısı ise, “Bu korkunç bir durum. Kürek balıkları derinlerde yaşar ve yüzeye çıkmaya başladıklarında bunun tektonik plakaların hareket halinde olduğu söylenir” yorumuyla kehanet iddialarını güçlendirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Şili
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