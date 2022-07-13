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Arkadaşlarıyla iddiaya girdi! Bütün bir şişe alkolü kafasına dikti, sonrası tamamen kâbus...

13.07.2022 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Afrika’nın Elim yakınlarındaki Ha-Mashamba köyünde ismi açıklanmayan bir adam arkadaşlarıyla girdiği iddia sonucunda hayatını kaybetti. 25 ila 30 yaşları arasında olduğu belirtilen adam ve arkadaşları 56 çeşit baharattan oluşan 35’lik likör şişesini kimin daha önce bitireceğine dair bir oyun oynamaya karar verdi. Şişeyi önce bitiren ödülün sahibi olacaktı. Ancak olaylar planladıkları gibi gitmedi.

Arkadaşlarıyla iddiaya girdi! Bütün bir şişe alkolü kafasına dikti, sonrası tamamen kâbus...

Güney Afrika’nın Elim yakınlarındaki Ha-Mashamba köyünde yaşanan bir olay ülkede gündem yaratmayı başardı. İsmi açıklanmayan bir adam ve arkadaşlarının girdikleri iddia kötü bitti. 56 bitki türünden yapılan bir likörü tek dikişte içen ve iddia için konulan para ödülünü kazanmak isteyen adam hastanelik oldu. Kaldırıldığı hastanede ise hayatını kaybetti.

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ÖDÜLÜ KAZANDI AMA GÖREMEDİ

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Şişeyi 2 dakikadan kısa bir sürede bitiren adam R200 (yaklaşık 204 TL) kazandı. Ancak yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırılan adam kazandığı paraya sahip olamadan hayatını kaybetti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa süre içinde viral olmayı başarırken olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya güney afrika
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