Arkadaşlarıyla iddiaya girdi! Bütün bir şişe alkolü kafasına dikti, sonrası tamamen kâbus...

Güney Afrika’nın Elim yakınlarındaki Ha-Mashamba köyünde yaşanan bir olay ülkede gündem yaratmayı başardı. İsmi açıklanmayan bir adam ve arkadaşlarının girdikleri iddia kötü bitti. 56 bitki türünden yapılan bir likörü tek dikişte içen ve iddia için konulan para ödülünü kazanmak isteyen adam hastanelik oldu. Kaldırıldığı hastanede ise hayatını kaybetti.

ÖDÜLÜ KAZANDI AMA GÖREMEDİ

Şişeyi 2 dakikadan kısa bir sürede bitiren adam R200 (yaklaşık 204 TL) kazandı. Ancak yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırılan adam kazandığı paraya sahip olamadan hayatını kaybetti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa süre içinde viral olmayı başarırken olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.



