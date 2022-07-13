Tam bir skandal! Kreşin önünde soyunup öyle bir şey yaptı ki

Yerel bir kreşin dışında bağırıp mastürbasyon yaptığı iddia edilen 24 yaşındaki Lennox John Ponzo, reşit olmayan bir kişinin cinsel bir eyleme tanık olmasına neden olduğu ve huzuru bozduğu iddiasıyla suçlandı. Ponzo, olayın ardından tutuklandı ve 25 yıla kadar hapis cezası alabilir.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ FARK ETTİ

Genç adamın, Amerika Birleşik Devletleri, Idaho Falls'taki Little People's Academy Daycare isimli kreşin bahçesinde yakınındaki bir memuru fark edinceye kadar cinsel organları açıkta yerde yattığı ve bağırarak mastürbasyon yaptığı bildirildi. Güvenlik görevlisini fark edince Ponzo'nun pantolonunun fermuarını çektiği ve uzaklaşmaya başladığı ancak o esnada polisler tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

ÇOCUKLAR DA ŞAHİT OLDU

Ponzo'yu ihbar eden kişi çocuğunu okula bırakırken olaya şahit olan bir veliydi. Ponzo'nun yüksek sesle bağırdığını, kendi kendine konuştuğunu ve çok dengesiz olduğunu söyledi. Olay sırasında bir yaşında bir çocuğun da orada olduğunu söyleyen tanık, çocuğun da Ponzo'yu yerde pantolonu açık bir şekilde bağırırken gördüğünü anlattı.

25 YILA KADAR HAPİS YATABİLİR

Mahkeme belgeleri, olayın ardından tutuklanan ve Bonneville İlçe Hapishanesine sevk edilen Ponzo'nun sarhoş veya bir tür maddenin etkisi altında olduğunu ortaya çıkardı. Ponzo'nun suçlu bulunması halinde 25 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği bildirildi.



