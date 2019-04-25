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Balıkesir'de 2 öğrenciye taciz iddiasına tutuklama

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GÜNDEM  | 25.04.2019 22:18 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde bir öğretmen 2 öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı.

Balıkesir'de 2 öğrenciye taciz iddiasına tutuklama

Edinilen bilgiye göre, bir ilkokulda rehber öğretmen Ö.A.’nın evine götürdüğü 9 ve 11 yaşındaki kardeşleri taciz ettiği iddia edildi. Olayı çocuklarından öğrenen anne soluğu karakolda alırken, öğretmenden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine akşam saatlerinde öğretmen Ö.A’nın evine giden polis ekipleri zanlıyı gözaltına aldı.

BENZER SUÇTAN SÜREN DAVASI DA VAR

Sağlık muayenesi için önce Burhaniye Devlet Hastanesine götürülen öğretmen, ifadesi alındıktan sonra mahkemeye sevk edildi. Ö.A. Burhaniye Adliyesinde savcılık soruşturmasının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ö.A’nın benzer suçtan süren bir davasının da olduğu öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir öğretmen taciz
 

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