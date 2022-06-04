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Balıkesir'deki deprem paniğinin ardından İstanbul'da tehlike var mı? Deprem uzmanı Ahmet Ercan'dan çarpıcı yorum!

04.06.2022 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de dün gece yarısı sularında art arda meydana gelen 4.1, 3.1 ve 4.7 büyüklüğündeki depremlerin ardından akıllara 'İstanbul'da deprem olur mu?' sorusu geldi. Balıkesir depremleri endişeyle karşılanırken Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan Mynet'e özel değerlendirmelerde bulundu. Balıkesir'deki depremlere neden olan yer kırıklarının daha yıkıcı olan göçüntü türünden olduğunu dile getiren Ercan, İstanbul'da deprem olasılığıyla ilgili de çarpıcı bir açıklama yaptı.

Balıkesir'deki deprem paniğinin ardından İstanbul'da tehlike var mı? Deprem uzmanı Ahmet Ercan'dan çarpıcı yorum!

Balıkesir dün gece yarısı üst üste gerçekleşen depremlerle büyük panik yaşadı. Artçı sarsıntıları sabah saatlerinde de devam eden depremler İstanbul'dan da hissedildi. Bunun üzerine akıllara gelen 'İstanbul'da deprem olur mu?' sorusuna Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Mynet'e yaptığı açıklamada kaygıları gideren bir değerlendirmede bulundu. Ercan, İstanbul'da 2045'ten önce deprem olmayacağını belirtti.

Mynet - Özel (Hazar Gönüllü)

"BUNLAR KIRILMA ÖNCESİNDEKİ SESLER"

Yer kabuğunun gerilip kırılmasıyla deprem gerçekleştiğini belirten Prof. Dr. Ercan, Balıkesir-Sındırgı bölgesinin Akhisar depreminden sonra gerginlik boşaltmaya müsait olduğunu söyledi. Ercan, Edremit'e doğru giden bir kırık kuşağı olduğuna değinerek bu kırık kuşağının etkin olduğunu ifade etti.

Kırık kuşağının ne zaman kırılacağına ilişkin Ercan, "Kırılmamak için direniyor. Her yerin bir kırılma direnci vardır. Bunlar kırılma öncesindeki sesler, oranın gerilmekte olduğunu habercisi." diye konuştu.

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Dün gece Balıkesir'de gerçekleşen 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar sokağa döküldü.

Ercan, buradaki kırıkların Kuzey Anadolu kırığından farklı olduğundan söz ederek "Bunlar göçüntü türü kırıklar, yani bir taraf göçüyor. Göçüntü türü kırıkların yaptığı depremler daha yıkıcı olur" ifadelerini kullandı.

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İSTANBUL'DA DEPREM OLUR MU?

Prof. Dr. Ercan, İstanbul'da 23 yıldır deprem olacağının söylendiğini ancak her an deprem olacakmış gibi konuşulmaması gerektiğini vurgulayarak İstanbul'da deprem olasılığına ilişkin şunları söyledi:

"İstanbul'da 2045'ten önce deprem olmaz. 6 milyar gigatonu yenecek bir güç birikecek ki burada deprem olacak."

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1999 Marmara Depremi

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deprem
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