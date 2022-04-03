YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Balıkesir'de devrilen traktörün sürücüsü öldü

Balıkesir'de devrilen traktörün sürücüsü öldü

03.04.2022 23:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de devrilen traktörün sürücüsü öldü

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Altınova Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan Tamer Kalkan'ın kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen traktör, Sahil Yolu mevkisinde yol kenarındaki DSİ'ye ait drenaj kanalına devrildi.

Traktörün altında kalan Kalkan, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Evli ve üç çocuğu olduğu öğrenilen Kalkan'ın cesedi Ayvalık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çorak arazinin ormana dönüşümü emektar memurun 20 yıllık fotoğrafındaÇorak arazinin ormana dönüşümü emektar memurun 20 yıllık fotoğrafında
Mardinli wushucular, uluslararası yarışma ve turnuvalar için ter döküyorMardinli wushucular, uluslararası yarışma ve turnuvalar için ter döküyor
Tekirdağ'da bir kişi tartıştığı arkadaşını silahla yaraladıTekirdağ'da bir kişi tartıştığı arkadaşını silahla yaraladı
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Ayvalık

Balıkesir Namaz Vakitleri 4 Nisan Pazartesi

İmsak
05:16
Sabah
06:42
Öğle
13:17
İkindi
16:52
Akşam
19:42
Yatsı
21:02

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 4 Nisan Pazartesi

Alp Eczanesi
Altieylul
Kesen Eczanesi
Altieylul
Koray Eczanesi
Karesi
Yeşilli Eczanesi
Karesi
Cemre Eczanesi
Ayvalik
Atlı Eczanesi
Bandirma
Havacılar Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

19'unda komaya girip 19 yıl sonra uyandı 19 yıl sonra öldü

19'unda komaya girip 19 yıl sonra uyandı 19 yıl sonra öldü

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Şaka yapmak istemişti! Üçlü ilişki sorusu felaketle sonuçlandı

Şaka yapmak istemişti! Üçlü ilişki sorusu felaketle sonuçlandı

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.