HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Balkondan düşen çocuk: Lamba patladı ama o yüzden atlamadım

Balkondan düşen çocuk: Lamba patladı ama o yüzden atlamadım

26.08.2021 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Küçükçekmece'de lambayı kırdığı için annesinden korkarak balkondan atladığı düşünülen küçük çocuk, olayın aslını anlattı. Ailenin de iddiayı yalanlayarak, “Dünyada bir lamba kırıldı diye çocuğunu balkondan atacak bir anne yoktur, bu çocuk lamba kırdığı için atlamadı” dediği olayla ilgili konuşan çocuk, “Lamba patladı ama o yüzden atlamadım, annem evi kırsam bile bana bir şey yapmaz” şeklinde konuştu.

Balkondan düşen çocuk: Lamba patladı ama o yüzden atlamadım

Küçükçekmece’de evde oyun oynadığı sırada lambayı kıran 9 yaşındaki çocuğun annesinin korkusundan ikinci kattaki evlerinin balkonundan atladığı iddia edilmişti. Olay sonrası dizlerinde, ayağının topuk bölümlerinde kırık ve çıkıklar oluşan 9 yaşındaki Ahmed Mustafa, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Sekiz kardeşin en küçüğü olan Ahmed’in hastanedeki tedavisi tamamlanıp taburcu edilirken ailesi de olay günü yaşananları İhlas Haber Ajansı’na anlattı. Ahmed’in anne korkusundan değil, kız kardeşiyle oyun oynarken bir anlık dikkatsizlikle balkondan düştüğü ifade edildi.

"EĞER BİR DAHA OYNARSAM TÜM KAPILARI VE PENCERELERİ KAPATACAĞIM"

Balkondan nasıl düştüğünü anlatan 9 yaşındaki Ahmed Mustafa, “Ablamla oynuyordum benim gözüm kapalıydı, ablamı yakalamaya çalışıyordum. Camı ve kapıyı açtık. Oynamaya devam ettim. Ablam beni görmüyordu, saklandı. Ben gözlerim kapalı onu bulmaya çalışıyordum. Kanepenin bir metal yeri var ben oraya çıktım sandım. Zıpladım, kafam cama çarptı. Dengemi kaybettim ve düştüm, gözümü bir açtım havadaydım. Nasıl korkmayayım hangi çocuk korkmaz. Gözlerimi yerdeyken açtığımda bir sürü kişi oradaydı, elimi açıp kapamamı söylediler. Ondan sonra da ambulans geldi, beni hastaneye götürdü. Eğer bir daha oynarsam bütün kapıları pencereleri kapatacağım ne kadar sıcak olursa olsun. Ben banyo yapıyordum, bitirince havluyu asacaktım. Küçüğüm boyum yetmiyordu ipe, ipte zaten lambanın yanındaydı. Havluyu ipe atmaya çalıştım, sonra yanlışlıkla lambaya geldi. Lamba da patladı bu yüzden atlamadım. Hem zaten annemde korkmam ki ben annem evi kırsam bile bana bir şey yapmaz” ifadelerini kullandı.

"HER İKİ AYAKTA KIRIK VE ÇIKIK DEDİĞİMİZ BİR TRAVMA GEÇİRMİŞ"

Küçük Ahmed’in durumuna ilişkin bilgi veren Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Bakit Kerekulov, “Çocuklarda genelde biz yaz döneminde çok travma bekleriz, ama maalesef Ahmed’in geçirdiği travma çok çocuklara özgü değil de yüksek enerjili travma dediğimiz gruplardan. Bir şanssızlık olmuş, oynarken balkondan aşağı düşmesi sebebiyle her iki ayakta kırık ve çıkık dediğimiz bir travma geçirmiş. Bu travmalar bizim için şu açıdan önemli yapılacak işlemler; sonraki hayatını ve günlük fonksiyonlarını çok etkileyecek bir faktördür. Şu an hastanın ameliyatını tamamlamış durumdayız. Bundan dolayı da hastanın çıkışını planlıyoruz. Yaptığımız uygulamalarının sonucunun iyi bir başarıyı getirdiğini düşünüyorum. Bundan sonraki aşamalarda bize artık kontrole gelecek. Hareketlerini geri kazanmasını eskisi gibi ablasıyla oynamasını istiyoruz. Çocuklara eskiye göre daha çok göz kulak olmamız gerekiyor, gözden ayırmamız lazım” dedi.

"DÜNYADA BİR LAMBA KIRILDI DİYE ÇOCUĞUNU BALKONDAN ATACAK BİR ANNE YOKTUR"

Hiçbir annenin lamba kırdı diye çocuğuna kızmayacağını ifade eden ve iddiaları yalanlayan anne Emine Mustafa, “Dünyada bir lamba kırıldı diye çocuğunu balkondan atacak bir anne yoktur tabi ki, tam tersine biz çocuğumuzun rahatı için çalışıyoruz. Sonuçta savaştan çocuklarımızı yaşatabilmek adına kaçtık. Burada da zaten yaşım büyük çalışıyorum sadece çocuklarımızın güzel bir hayat yaşamaları için onları dövmek gibi bir kasıt kesinlikle olamaz. Biz işteydik, eve dönmek üzereyken balkonda gördük çocukları, biz içeri girdik. O da balkondan aşağı bakarken düşmüş” dedi. Oğlunun oyun oynarken balkondan düştüğünü anlatan baba Muhammed Mustafa, “Bu çocuk lamba kırdığı için atlamadı, hangi anne baba çocuk lamba kırdı diye korkutacak bu haber doğru değil. Gözüm kapalıydı son düştüm aşağıya dedi” şeklinde konuştu.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nikah masasında gülümseten anlar! Öyle bir şey yaptı ki...Nikah masasında gülümseten anlar! Öyle bir şey yaptı ki...
PARTNERKürtçe çıkışı olay oldu! Herkes Didem Arslan Yılmaz'ın aslen nereli olduğunu araştırıyorKürtçe çıkışı olay oldu! Herkes Didem Arslan Yılmaz'ın aslen nereli olduğunu araştırıyor
Meteoroloji haritayı yayınladı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkatMeteoroloji haritayı yayınladı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Küçükçekmece
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Komşusuna cinsel organını gösterdi! İğrenç anlar kamerada

Komşusuna cinsel organını gösterdi! İğrenç anlar kamerada

Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan yeni imajıyla şaşırttı!

Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan yeni imajıyla şaşırttı!

HES kodu sorgulamasında yakalandılar: Bizi bırakın, öteberim var kokar

HES kodu sorgulamasında yakalandılar: Bizi bırakın, öteberim var kokar

"Borcum vardı" diyerek ağladı! Gözyaşları içinde evinin yanışını izledi

"Borcum vardı" diyerek ağladı! Gözyaşları içinde evinin yanışını izledi

Bayern'den tarihi fark!

Bayern'den tarihi fark!

Bir kripto dolandırıcılığı daha! Yüzde yüz kâr vadedip 1 milyar liralık vurgun yaptılar

Bir kripto dolandırıcılığı daha! Yüzde yüz kâr vadedip 1 milyar liralık vurgun yaptılar

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

13 yaşındaki çocuğa cinsel içerikli mesaj atıp fotoğraf istedi!

13 yaşındaki çocuğa cinsel içerikli mesaj atıp fotoğraf istedi!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Erdoğan'dan memur maaşlarına yapılan zamla ilgili açıklama

Erdoğan'dan memur maaşlarına yapılan zamla ilgili açıklama

15 yıldır çatıda duruyor: Aşağıya indirsem 1 dakikada satılır

15 yıldır çatıda duruyor: Aşağıya indirsem 1 dakikada satılır

13 yaşındaki kıza yaptıkları kan dondurdu! Sebebi "Pes" dedirtti

13 yaşındaki kıza yaptıkları kan dondurdu! Sebebi "Pes" dedirtti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.