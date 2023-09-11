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Bambaşka Biri'nin Ekrem'i Muttalip Müjdeci kimdir, nereli ve kaç yaşında? Muttalip Müjdeci'nin hayatı ve biyografisi!

11.09.2023 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muttalip Müjdeci, Bambaşka Biri dizisinde Ekrem karakterine hayat veriyor. Burak Deniz ile Hande Erçel'in başrolü paylaştığı dizi için geri sayım devam ediyor. Bambaşka Biri dizisinin kadrosunda Cem Davran da yer alıyor. Peki, Muttalip Müjdeci kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, FOX TV'nin yeni dizisi Bambaşka Biri'nin Ekrem'i Muttalip Müjdeci'ın oynadığı diziler...

Bambaşka Biri dizisinde Ekrem karakterini canlandıran Muttalip Müjdeci, günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. İlk bölümü bugün (11 Eylül 2023 Pazartesi) ekrana gelecek olan Bambaşka Biri dizisinin senaryosunu Ethem Özışık kaleme aldı. Dizinin yönetmen koltuğun da ise Neslihan Yeşilyurt oturuyor. Bambaşka Biri dizisinde Burak Deniz, Hande Erçel ile başrolü paylaşıyor. Öte yandan ünlü oyuncu Muttalip Müjdeci vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte Muttalip Müjdeci'in hayatı ve biyografisi...

MUTTALİP MÜJDECİ KİMDİR?

Muttalip Müjdeci, 1972 yılında Yozgat’ın Yerköy ilçesinde doğdu.,

Ünlü isim, ç.eşitli tiyatro oyunlarında yer almıştır. “Bekleyiş, Asr-ı saadet, Kim demiş karanlık” adlı tiyatro oyunları bunların başlıca olanlarıdır.

Tiyatro çalışmaları yanı sıra 2013 yılında çekilen Sivas filmi ile kamera önü oyunculuğuna başladı. Daha sonra kısa-uzun metraj birçok filmde yer almıştır. Çukur dizisindeki Ziya karakteri ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Alef dizisindeki emniyet müdürü Mahmut karakteri ile geniş seyirci kitlesinin beğenisini kazanmıştır.

Muttalip Müjdeci, 2022 ve 2023'te de çeşitli sinema filmleri ile Sevmek Zamanı, Yargı, Dünya Bu, Bambaşka Biri gibi çeşitli dizilerde oynamıştır.. Yeni projelerde yer almaya devam etmektedir.

BAMBAŞKA BİRİ'NİN EKREM'İ MUTTALİP MÜJECİ'NİN FİLMLERİ

İşte Muttalip Müjdeci'nin oynadığı dizi ve filmler:

Bambaşka Biri (Reşat, TV Dizisi 2023)

Dünya Bu (Savcı, TV Dizisi 2023)

Yargı (Rafet Amir, TV Dizisi 2022-2023)

Bars (Sinema Filmi 2023)

Magarsus (TV Dizisi 2023)

Ölüler İçin Yaşam Kılavuzu (Sinema Filmi 2022)

Koyun (Polis, Kısa Film 2022)

Sevmek Zamanı (Muhsin, TV Dizisi 2022)

Annemin Zamanı (Sinema Filmi 2022)

İlginç Bazı Olaylar (Singapurlu Yunus, TV Dizisi 2021)

Üç Kuruş (Sahir, TV Dizisi 2021-2022)

Ayak İşleri (Rıdvan, TV Dizisi 2021)

İçimdeki Kahraman (Ayan Baba, Sinema Filmi 2021)

Anadolu Leoparı (İşçi, Sinema Filmi 2021)

Kerr (Sinema Filmi 2020)

Cengiz (Sezai, Kısa film 2020)

Uyanış: Büyük Selçuklu (Gümüştekin, TV Dizisi 2020)

Silenced Tree (Sezai, Sinema Filmi 2020)

Alef (Mahmut, TV Dizisi 2020)

Çukur (Ziya, TV Dizisi 2019-2020)

Nasipse Adayız (Nuri, Sinema Filmi 2020)

Servis (Muttalip Besbelli, Kısa Film 2019)

Dilsiz (Sinema Filmi 2016)

Albüm (Komiser, Sinema Filmi 2016)

Police Chief (Sinema Filmi 2016)

Sivas (Sinema Filmi 2013)

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