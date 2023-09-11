Bambaşka Biri'nin İdris'i Menderes Samancılar kimdir, nereli ve kaç yaşında? Menderes Samancılar'ın hayatı ve biyografisi!

Bambaşka Biri dizisinde İdris karakterini canlandıran Menderes Samancılar, günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. İlk bölümü bugün (11 Eylül 2023 Pazartesi) ekrana gelecek olan Bambaşka Biri dizisinin senaryosunu Ethem Özışık kaleme aldı. Dizinin yönetmen koltuğun da ise Neslihan Yeşilyurt oturuyor. Bambaşka Biri dizisinde Burak Deniz, Hande Erçel ile başrolü paylaşıyor. Öte yandan ünlü oyuncu Menderes Samancılar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte Menderes Samancılar'in hayatı ve biyografisi...

MENDERES SAMANCILAR KİMDİR?

Menderes Samancılar, 1 Mayıs 1954 tarihinde Adana’da dünyaya geldi.

1974 yılında bir gazetenin açtığı fotoroman kralı yarışmasında birinci oldu. İki yılda yirminin üzerinde fotoromanda başrol oynadı. 1975 yılında, yönetmenliğini Yılmaz Duru'nun yaptığı İnce Memed Vuruldu filmiyle sinemaya adım attı. 1998 yılına kadar, dördü başrol olmak üzere yaklaşık seksen filmde çeşitli roller oynadı. 1998'de, Fransız yönetmen Claude Lelouche'un çektiği Hasards ou coïncidences (Şans ya da Tesadüf) adlı filmde rol aldı. Son dönemde pek çok televizyon dizisinde oynadı. 2005 yılında Selvi Boylum Al Yazmalım adlı tiyatro oyununun başrollerini Kerem Alışık ve İpek Tuzcuoğlu ile paylaştı.

BAMBAŞKA BİRİ'NİN İDRİS'İ MENDERES SAMANCILAR'IN FİLMLERİ

1974: Gecelerin Ötesi / İster Darıl İster Sarıl

1975: İnce Memed Vuruldu

1975: Kara Çarşaflı Gelin

1977: Alçaktan Uçan Güvercin

1977: Fırat'ın Cinleri

1977: Güneşli Bataklık

1977: Hıdır

1978: Azrailin Beş Atlısı

1978: Derdim Dünyadan Büyük

1978: Kanal

1979: Bereketli Topraklar Üzerinde

1984: Aşk Sürgünü

1984: Beş Kafadar

1984: Dil Yarası

1984: Geçim Otobüsü

1984: Kaşık Düşmanı

1984: Severek Ayrılalım

1985: Parmak Damgası

1986: Bekçi

1986: Fatmagül'ün Suçu Ne

1986: Gün Akşam Oldu

1986: Güneşe Köprü

1986: Halkalı Köle

1986: Sevdan Öldürdü Beni

1986: Sıcak Tatlı Yaz

1986: Uzun Bir Gece

1987: 72. Koğuş

1987: Biz Doğarken Gülmüşüz

1987: Can Yoldaşım

1987: Fikrimin İnce Gülü - Sarı Mercedes

1987: Gramofon Avrat

1987: Karınca Katar

1987: Yirmidört Saat

1987: Zamansızlar

1988: Ağlamaya Değer mi?

1988: Ayrı Dünyalar

1988: Bu Talihimin Canına Okuyacağım

1988: Sis

1988: Tanrı Seni Korusun

1988: Yedi Uyuyanlar

1989: Acı Şarkı

1989: Baharın Bittiği Yer

1989: Cahide

1989: Gönüller Sultanı Mevlana

1989: İçimizden Biri: Yunus Emre - Derviş Yusuf

1990: Aşkın Zamanı

1990: Darbe

1990: Eskici ve Oğulları

1990: Karartma Geceleri

1990: Kiraz Çiçek Açıyor

1990: Robert'in Filmi

1991: Krallığın Bedeli

1991: Siyabend-ü Xece

1992: Aliye

1992: Aysarının Zilleri

1992: Dönersen Islık Çal

1992: Gelincik Tarlası

1992: Piano Piano Bacaksız - Tevfik

1992: Sarı Mercedes

1992: Zıkkımın Kökü

1993: Mavi Sürgün

1993: Öldüren Miras

1994: Alem Buysa

1994: Soğuk Geceler - Mahmut

1995: Avrenos'un Müşterileri

1995: Mirasyediler - Tayfur

1996: Kış Çiçeği - Mehmet Umut

1996: Kurtuluş - Topal Gazi (yüzbaşı)

1996: Yaban

1997: Ah Nalan Ah

1997: İlişkiler

1997: Öldürme Üzerine Küçük Bir Film

1998: Hasards ou coïncidences

1999: Dilber - Arif Onbaşı

2000: Halk Çocuğu

2000: Kumru

2000: Sevgi Zamanı

2001: Bir Filiz Vardı - Filiz'in babası

2001: Derviş - Izak

2001: Vasiyet - Cambaz

2002: Asmalı Konak - Bekir Kirve

2002: Gönlümdeki Köşk Olmasa - İmam

2002: Sır Çocukları

2002: Yıldız Karayel

2003: Asmalı Konak - Hayat - Bekir Kirve

2004: Bütün Çocuklarım - Ahmet Kıroğlu

2004: Kısmet

2005: Düşler ve Gerçekler - Sadık

2005: O Şimdi Mahkum - Osman

2006: Hasret - Recep Dayı

2006: Rıza

2006: Sıla - Celil

2007: Asi

2008: Sarı Saten (Der gelbe Satin) - Galip Abi

2010: Bitmeyen Şarkı

2012: Gözetleme Kulesi

2012: Hayat Devam Ediyor

2013: Kayıp

2014: Urfalıyam Ezelden

2016: Babamın Kanatları

2016: Dar Elbise

2017: Çember: Şehrin Günahları

2019: Çukur - Kadir Canseven

2019: Güvercin

2019: Kapı

2020: Zümrüdüanka

2021: Hükümsüz

2022-2023: Yalı Çapkını

2023: Magarsus

Yakında: İki Yabancı

Yakında: Çocuk

Yakında: Ayşe

