Bambaşka Biri'nin İdris'i Menderes Samancılar kimdir, nereli ve kaç yaşında? Menderes Samancılar'ın hayatı ve biyografisi!

Bambaşka Biri dizisinde İdris karakterini canlandıran Menderes Samancılar, günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. İlk bölümü bugün (11 Eylül 2023 Pazartesi) ekrana gelecek olan Bambaşka Biri dizisinin senaryosunu Ethem Özışık kaleme aldı. Dizinin yönetmen koltuğun da ise Neslihan Yeşilyurt oturuyor. Bambaşka Biri dizisinde Burak Deniz, Hande Erçel ile başrolü paylaşıyor. Öte yandan ünlü oyuncu Menderes Samancılar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte Menderes Samancılar'in hayatı ve biyografisi...
Menderes Samancılar, 1 Mayıs 1954 tarihinde Adana’da dünyaya geldi.
1974 yılında bir gazetenin açtığı fotoroman kralı yarışmasında birinci oldu. İki yılda yirminin üzerinde fotoromanda başrol oynadı. 1975 yılında, yönetmenliğini Yılmaz Duru'nun yaptığı İnce Memed Vuruldu filmiyle sinemaya adım attı. 1998 yılına kadar, dördü başrol olmak üzere yaklaşık seksen filmde çeşitli roller oynadı. 1998'de, Fransız yönetmen Claude Lelouche'un çektiği Hasards ou coïncidences (Şans ya da Tesadüf) adlı filmde rol aldı. Son dönemde pek çok televizyon dizisinde oynadı. 2005 yılında Selvi Boylum Al Yazmalım adlı tiyatro oyununun başrollerini Kerem Alışık ve İpek Tuzcuoğlu ile paylaştı.
1974: Gecelerin Ötesi / İster Darıl İster Sarıl
1975: İnce Memed Vuruldu
1975: Kara Çarşaflı Gelin
1977: Alçaktan Uçan Güvercin
1977: Fırat'ın Cinleri
1977: Güneşli Bataklık
1977: Hıdır
1978: Azrailin Beş Atlısı
1978: Derdim Dünyadan Büyük
1978: Kanal
1979: Bereketli Topraklar Üzerinde
1984: Aşk Sürgünü
1984: Beş Kafadar
1984: Dil Yarası
1984: Geçim Otobüsü
1984: Kaşık Düşmanı
1984: Severek Ayrılalım
1985: Parmak Damgası
1986: Bekçi
1986: Fatmagül'ün Suçu Ne
1986: Gün Akşam Oldu
1986: Güneşe Köprü
1986: Halkalı Köle
1986: Sevdan Öldürdü Beni
1986: Sıcak Tatlı Yaz
1986: Uzun Bir Gece
1987: 72. Koğuş
1987: Biz Doğarken Gülmüşüz
1987: Can Yoldaşım
1987: Fikrimin İnce Gülü - Sarı Mercedes
1987: Gramofon Avrat
1987: Karınca Katar
1987: Yirmidört Saat
1987: Zamansızlar
1988: Ağlamaya Değer mi?
1988: Ayrı Dünyalar
1988: Bu Talihimin Canına Okuyacağım
1988: Sis
1988: Tanrı Seni Korusun
1988: Yedi Uyuyanlar
1989: Acı Şarkı
1989: Baharın Bittiği Yer
1989: Cahide
1989: Gönüller Sultanı Mevlana
1989: İçimizden Biri: Yunus Emre - Derviş Yusuf
1990: Aşkın Zamanı
1990: Darbe
1990: Eskici ve Oğulları
1990: Karartma Geceleri
1990: Kiraz Çiçek Açıyor
1990: Robert'in Filmi
1991: Krallığın Bedeli
1991: Siyabend-ü Xece
1992: Aliye
1992: Aysarının Zilleri
1992: Dönersen Islık Çal
1992: Gelincik Tarlası
1992: Piano Piano Bacaksız - Tevfik
1992: Sarı Mercedes
1992: Zıkkımın Kökü
1993: Mavi Sürgün
1993: Öldüren Miras
1994: Alem Buysa
1994: Soğuk Geceler - Mahmut
1995: Avrenos'un Müşterileri
1995: Mirasyediler - Tayfur
1996: Kış Çiçeği - Mehmet Umut
1996: Kurtuluş - Topal Gazi (yüzbaşı)
1996: Yaban
1997: Ah Nalan Ah
1997: İlişkiler
1997: Öldürme Üzerine Küçük Bir Film
1998: Hasards ou coïncidences
1999: Dilber - Arif Onbaşı
2000: Halk Çocuğu
2000: Kumru
2000: Sevgi Zamanı
2001: Bir Filiz Vardı - Filiz'in babası
2001: Derviş - Izak
2001: Vasiyet - Cambaz
2002: Asmalı Konak - Bekir Kirve
2002: Gönlümdeki Köşk Olmasa - İmam
2002: Sır Çocukları
2002: Yıldız Karayel
2003: Asmalı Konak - Hayat - Bekir Kirve
2004: Bütün Çocuklarım - Ahmet Kıroğlu
2004: Kısmet
2005: Düşler ve Gerçekler - Sadık
2005: O Şimdi Mahkum - Osman
2006: Hasret - Recep Dayı
2006: Rıza
2006: Sıla - Celil
2007: Asi
2008: Sarı Saten (Der gelbe Satin) - Galip Abi
2010: Bitmeyen Şarkı
2012: Gözetleme Kulesi
2012: Hayat Devam Ediyor
2013: Kayıp
2014: Urfalıyam Ezelden
2016: Babamın Kanatları
2016: Dar Elbise
2017: Çember: Şehrin Günahları
2019: Çukur - Kadir Canseven
2019: Güvercin
2019: Kapı
2020: Zümrüdüanka
2021: Hükümsüz
2022-2023: Yalı Çapkını
2023: Magarsus
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