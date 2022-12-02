MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 'Bana küfür ediyorlar' deyip ülkeyi terk etmişti! Yeşilçam'ın kötü adamının kızı da ünlü çıktı! Gören 'yok artık' dedi

'Bana küfür ediyorlar' deyip ülkeyi terk etmişti! Yeşilçam'ın kötü adamının kızı da ünlü çıktı! Gören 'yok artık' dedi

02.12.2022 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1964 yılında başladığı oyunculuk kariyerine sayısız dizi ve film sığdıran usta oyuncu Bilal İnci'nin kızının da kendisi gibi oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? Hem de henüz çocuk yaşta Türkan Şoray ile oynamış...

'Bana küfür ediyorlar' deyip ülkeyi terk etmişti! Yeşilçam'ın kötü adamının kızı da ünlü çıktı! Gören 'yok artık' dedi

Ömrünün son günlerine kadar oyunculuğu bırakmayan başarılı oyuncu Bilal İnci hakkında dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

Adana'da doğan Bilal İnci, liseyi İzmit'te okudu. Şöhret olmadan önce çeşitli işlerde çalışan usta oyuncu, abisinin yönlendirmesiyle sanata yöneldi.

HAKARETLERE DAYANAMADI, ÜLKEYİ TERK ETTİ

Yer aldığı projelerde gaddar karakterlere hayat veren Bilal İnci, seyircilerden gelen olumsuz tepkilere dayanamayarak bir süre oyunculuğa ara verdi ve Almanya'ya yerleşti. Küfür dolu mektuplar okuduğunu söyleyen Bilal İnci, o dönem yaşadığı bunalımı şu sözlerle anlatmıştı: Ben seyircime bir şey veriyorsam ve onlar da bunu anlamıyorsa ben bu mesleği yapmam.

Yeşilçam'ın kötü adamı Bilal İnci'nin kızı da ünlü oyuncu çıktı! Görenler 'yok artık' dedi

Sonrasında yeniden Türkiye'ye dönen Bilal İnci; Topal, Irgat, Vur Emri, Zindan, Battal Gazi'nin Oğlu ve Ana Ocağı gibi yapımlarda rol aldı.

Yeşilçam'ın kötü adamı Bilal İnci'nin kızı da ünlü oyuncu çıktı! Görenler 'yok artık' dedi

Bir dönem İzmir'de yaşayan ünlü oyuncu, 2005 yılında geçirdiği bir kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu. Şimdilerde Zincirlikuyu Mezarlığı'nda yatan Bilal İnci'nin kızı da ünlü çıktı.

Yeşilçam'ın kötü kalpli adamıydı! Kızı da ünlü oyuncu çıktı! Görenler 'yok artık' dedi

KIZI DELİ YÜREK'İN YILDIZI ÇIKTI

Bilal İnci'nin kızı Deli Yürek dizisinin Gülçin'i Elif İnci'den başkası değil.

Yeşilçam'ın kötü kalpli adamıydı! Kızı da ünlü oyuncu çıktı! Görenler 'yok artık' dedi

Şimdilerde 49 yaşında olan Elif İnci; Kara Para Aşk, Vizontele Tuuba, Dudaktan Kalbe ve Sakarya Fırat gibi yapımlarda kamera karşısına geçti.

Yeşilçam'ın kötü kalpli adamıydı! Kızı da ünlü oyuncu çıktı! Görenler 'yok artık' dedi

Zıkkımın Kökü filminde hayat verdiği 'Raziye' karakteriyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülüne layık görülen Elif İnci, oyunculuk kariyerini halen sürdürüyor.

Yeşilçam'ın kötü kalpli adamıydı! Kızı da ünlü oyuncu çıktı! Görenler 'yok artık' dedi

Elif İnci, Selvi Boylum Al Yazmalım filminde Türkan Şoray'ın oğlu Samet'e hayat vermişti.

Yeşilçam'ın kötü kalpli adamıydı! Kızı da ünlü oyuncu çıktı! Görenler 'yok artık' dedi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çağatay Akman hakim karşısında! "Boğazımı sıkmaya başladı"Çağatay Akman hakim karşısında! "Boğazımı sıkmaya başladı"
Nur Viral'e yanıtı tepki çekti! "Erkek her zaman..."Nur Viral'e yanıtı tepki çekti! "Erkek her zaman..."
Ağzında sakızla geldi! Rahatsız olup uyardı aldığı yanıtla şoke olduAğzında sakızla geldi! Rahatsız olup uyardı aldığı yanıtla şoke oldu
Anahtar Kelimeler:
Bilal İnci Elif İnci battal gazi deli yürek kara para aşk Oyuncu ünlü oyuncu yaşında aktan

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret zammında kırmızı çizgi 7.786 TL!

Asgari ücret zammında kırmızı çizgi 7.786 TL!

Bursa'da eğitim uçağı düşmüştü! Son görüntüleri ortaya çıktı

Bursa'da eğitim uçağı düşmüştü! Son görüntüleri ortaya çıktı

Motorine yeniden zam geliyor…

Motorine yeniden zam geliyor…

Yok artık Romelu Lukaku! Takımını Dünya Kupası'ndan eledi...

Yok artık Romelu Lukaku! Takımını Dünya Kupası'ndan eledi...

Annesi ifadesinde anlattı: Başlarını yan yana dayayıp...

Annesi ifadesinde anlattı: Başlarını yan yana dayayıp...

Kriz büyüyor! Kasada 80 TL olduğunu öğrendi: Bunda bir oyun var

Kriz büyüyor! Kasada 80 TL olduğunu öğrendi: Bunda bir oyun var

İlginizi Çekebilir

Evlenme teklifini reddeden genç kadını kucaklayıp kaçırdı!

Evlenme teklifini reddeden genç kadını kucaklayıp kaçırdı!

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

TikTok'ta viral oldu! Pratikliğiyle gönülleri fethediyor

TikTok'ta viral oldu! Pratikliğiyle gönülleri fethediyor

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.