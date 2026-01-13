Mynet Trend

Bangkok’ta “sokak lezzeti”: Dışı renk renk içi böcek larvası!

Çiğdem Sevinç

Bangkok sokaklarında bir turistin sipariş ettiği tatlıya eklenen kurt benzeri malzeme sosyal medyada gündem oldu. Tepki çeken görüntülerdeki ürünün aslında larva olduğu ortaya çıktı.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta sokak lezzetlerini deneyen ve o anları kayda alan bir turistin sipariş ettiği tatlıya koyulan ürünler dikkat çekti.

İÇİNE KOYDUĞU ŞEYE ANLAM VERİLEMEDİ

Renkli krep hamurlarını iç içe sıktıktan sonra sacda pişiren esnaf kadının krebin içine koyduğu kurt benzeri ürün sosyal medyada gündem oldu.

Pek çok kullanıcı koyulan malzemenin kurt olduğunu düşünsede gerçek bunun bir larva olduğuydu.

LARVA NEDİR?

Larva, birçok hayvanın yaşam döngüsünde, yumurtadan çıktıktan sonra erişkin hale gelmeden önce geçiş evresidir ve tırtıl, kurtçuk ya da solucana benzeri bir görünümdedir.

