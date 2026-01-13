Bangkok’ta “sokak lezzeti”: Dışı renk renk içi böcek larvası!

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta sokak lezzetlerini deneyen ve o anları kayda alan bir turistin sipariş ettiği tatlıya koyulan ürünler dikkat çekti.

İÇİNE KOYDUĞU ŞEYE ANLAM VERİLEMEDİ

Renkli krep hamurlarını iç içe sıktıktan sonra sacda pişiren esnaf kadının krebin içine koyduğu kurt benzeri ürün sosyal medyada gündem oldu.

Pek çok kullanıcı koyulan malzemenin kurt olduğunu düşünsede gerçek bunun bir larva olduğuydu.

LARVA NEDİR?

Larva, birçok hayvanın yaşam döngüsünde, yumurtadan çıktıktan sonra erişkin hale gelmeden önce geçiş evresidir ve tırtıl, kurtçuk ya da solucana benzeri bir görünümdedir.