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Banka soygununu 91 yaşındaki kadın bastonuyla durdu! Bıçaklı hırsızı yakaladı... Saçından tutunca çevredekiler zor ayırdı

09.12.2022 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polonya’nın Przemyśl şehrinde yaşanan bir banka soygunu ülkede ilginç anlara sahne oldu. Çalışanları bıçakla korkutan soyguncuyu 91 yaşındaki bankanın müşterisi durdurdu. O anda bankada işlem yaptırmak için bekleyen 91 yaşındaki kadın soyguncuya önce bastonuyla vurdu ardından ise saçından tutarak onu etkisiz hala getirdi. Bankadaki olaya dair görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Banka soygununu 91 yaşındaki kadın bastonuyla durdu! Bıçaklı hırsızı yakaladı... Saçından tutunca çevredekiler zor ayırdı

Polonya’nın Przemyśl şehrindeki Mickiewicza Caddesi’nde bulunan bir banka bir soygunun hedefi oldu. Bölge polisinin basına yaptığı açıklamada olayın akşamüstü saatlerinde gerçekleştiği ve kadın soyguncunun çalışanları bıçakla korkutarak para istediği belirtildi. Arkadan saldırgana yaklaşan yaşlı bir kadın bastonuyla saldırgana vurarak onu etkisiz hale getirdi. O anlar sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaştı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

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Soygunla ilgili araştırma Przemyśl Bölge savcılığı tarafından yürütülüyor. Saldırganın 26 yaşındaki Zoja P. olduğu belirtildi.

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Mahkemece tutuklanan 26 yaşındaki zanlı, önümüzdeki iki ayı gözaltında geçirecek. Soruşturma sırasında psikiyatrik muayeneden geçirilecek.

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Hırsızlık iki yıldan 12 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Fail, tehlikeli bir alet kullanırsa, üç yıldan az olmamak üzere hapis cezası alabilir.

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Polonya hırsızlık banka soygunu

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