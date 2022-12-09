Banka soygununu 91 yaşındaki kadın bastonuyla durdu! Bıçaklı hırsızı yakaladı... Saçından tutunca çevredekiler zor ayırdı

Polonya’nın Przemyśl şehrindeki Mickiewicza Caddesi’nde bulunan bir banka bir soygunun hedefi oldu. Bölge polisinin basına yaptığı açıklamada olayın akşamüstü saatlerinde gerçekleştiği ve kadın soyguncunun çalışanları bıçakla korkutarak para istediği belirtildi. Arkadan saldırgana yaklaşan yaşlı bir kadın bastonuyla saldırgana vurarak onu etkisiz hale getirdi. O anlar sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaştı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Soygunla ilgili araştırma Przemyśl Bölge savcılığı tarafından yürütülüyor. Saldırganın 26 yaşındaki Zoja P. olduğu belirtildi.

Mahkemece tutuklanan 26 yaşındaki zanlı, önümüzdeki iki ayı gözaltında geçirecek. Soruşturma sırasında psikiyatrik muayeneden geçirilecek.

Hırsızlık iki yıldan 12 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Fail, tehlikeli bir alet kullanırsa, üç yıldan az olmamak üzere hapis cezası alabilir.



