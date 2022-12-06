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Tam 272 kiloydu! 167 kilo veren kadının değişimi şoke etti... “Kendimi hayatımı kurtarmak istedim”

06.12.2022 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin California eyaletinde yaşayan 42 yaşındaki Teresa Parent , vücut ağırlığının neredeyse yarısını vererek hayatını değiştirmeyi başardı. Bir zamanlar 272 kilo kadın yoğun bir diyet programı sayesinde 167 kilo verdi. Ancak şimdi de kiloya bağlı olarak sarkan derisiyle başbaşa kaldı. Sarkan derisinin alınmasını bekleyen Parent, TikTok hesabından vücudunun görüntüsünü paylaşarak, “Kendi hayatımı kurtarmak istedim” dedi.

Tam 272 kiloydu! 167 kilo veren kadının değişimi şoke etti... “Kendimi hayatımı kurtarmak istedim”

Bir dönem tam 272 kilo ağırlığında olan Parent, TikTok takipçilerine kendi hayatını kurtarmak için çok mücadele ettiğini ve sarkan derisinin hedeflerine ulaşmasını engellemesine izin vermediğini açıkladı. Sarkan derisinin alınmasından hemen önce TikTok’tan vücudunu gösteren bir paylaşım yapan Parent, paylaşımıyla hayranlarını hem şaşırttı hem de onlara ilham oldu..

GÖZYAŞLARI İÇİNDE ANLATTI

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1.7 milyondan fazla görüntülenen gönderisinde Parent gözyaşlarına hakim olamayarak, “Eskiden 272 kiloydum ve hayatımın sın dört buçuk yılında 167 kilo vermek için gerçekten çok çalıştım. Dört gün sonra sarkan derimi aldırmak için karın germe ameliyatı oluyorum. Görüyorsunuz ki dizlerime kadar sarkıyor. Oturduğumda böyle görünüyor. Kendi hayatımı kurtarmak için gerçekten çok çalıştım ve birkaç gün içinde bunların hepsi yok olacak. Hayatım sonsuza kadar iyiye gidecek” dedi.

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Vücudunu aynı durumu yaşayanlar ve ilerleyen yıllarda yeniden izleyebilmek için kendisine kaydettiğini söyleyen Parent, “Bunu kendim için belgeliyorum ve hepinizle paylaşıyorum çünkü umarım obeziteyi, gevşek cildi ve kilo kaybıyla birlikte gelen her şeyi normalleştirmeye yardımcı olur” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
tiktok obezite

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