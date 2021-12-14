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Bankacı olarak çalışıyordu! İşinden istifa ederek kahin olmaya karar verdi

14.12.2021 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya’da yaşayan 33 yaşındaki Danya Gamliel isimli bir kadın kariyerinde büyük bir değişiklik yapmaya karar verdi. Düzenli bir mesai hayatı olan Danya Gamliel, her şeyi geride bırakıp kahin olmaya karar verdi. 14 yıllık bankacılık kariyerine son veren Gamliel, kahin olarak önceki maaşının 3 katı kazanmaya başladı.

Bankacı olarak çalışıyordu! İşinden istifa ederek kahin olmaya karar verdi

Yatırım bankacısı olarak çalışan bir kadın kahin olmak için her şeyi geride bıraktı ve hayatını kökünden değiştirdi. Önceki işini sevdiğini belirten Gamliel, “Ülkenin en zengin bireylerinden ve ailelerinden bazılarının bankacılık faaliyetlerini yönetiyordum. Müşterilerim genellikle ülkenin en zenginleri listesinde ilk 100’de yer alan isimlerdi. Ancak bu rutin durum beni ve yeteneklerimi köreltmeye başladı” diye konuştu. Karmaşık dünya düzenleri içinde diğer varlıklarla iletişim kurabilme yeteneğine sahip olduğunu dile getiren Gamliel, bu özelliğini geliştirmek için bankacılık kariyerini sonlandırdı.

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Diğer varlıklarla iletişim kurarak geleceğe dair öngörülerde bulunduğunu iddia eden Gamliel, yeteneğinin büyükannesinden miras kaldığını ifade etti. Gamliel, “Büyükannem içimdeki yeteneği besledi ve ben 5 yaşındayken bana bir deste iskambil kartı verdiç O andan itibaren rüyalarımdaki sembollere güvenmemei ve çeşitli işaret ile mesajlara dikkat etmem konusunda beni teşvik etti” dedi.

Yeteneğiyle geleceğe dair bilgiler almaya başladığını ifade eden Gamliel, yıllar boyunca çeşitli müşterileri olduğunu anlattı. Sorunları çözmek için onlara yardımcı olduğunu dile getiren Gamliel, yeni kariyeri sayesinde daha çok para kazandığını da itiraf etti.

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