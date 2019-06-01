Banu Alkan: Çok güzel olmaktan sıkıldım! Kültür ve Turizm Bakanı olmak istiyorum

Bizden sonra sinemaya yeni nesil gelemedi, beyazperde kabul etmedi. Şu an filmler çekiliyor ama bizden sonra gelen olmadı. Türkiye'de beğendiklerim var. Tuba Büyüküstün'ü beğeniyorum Türkiye'den. Serenay Sarıkaya bana çok dişi gelmiyor. Ben kadını biraz dişi seviyorum.