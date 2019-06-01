Banu Alkan: Çok güzel olmaktan sıkıldım! Kültür ve Turizm Bakanı olmak istiyorum

'Afrodit' lakaplı oyuncu Banu Alkan, Habertürk TV'de yayınlanan Oylum Talu'nun sunduğu 'Burası Hafta Sonu' programına konuk oldu.
İşte Banu Alkan'ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar:
"ÜNLÜ OLUNCA ÖNEMLİ İSİMLER BENDEN SONRA ANILMAYA BAŞLADI"
"- Şöhreti bir anda yakaladım, genç isimlere fırsat verdim. Ünlü olunca önemli isimler benden sonra anılmaya başladı.
"AŞKA BU YAZ KAPILARIMI AÇACAĞIM"
"KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI OLMAK İSTİYORUM"
Artık politikaya atılacağım. Kültür ve Turizm bakanı olmak istiyorum. Çok zeki ve güzel olmaktan sıkıldım. Yıllardır gazeteci ve prodüktörlerle uğraştık.
Türkiye benim çok zeki olduğumu düşünüyor. Popüler çok insanlar var ama Çeşme'de halkın 10 bini benim arkamda olurdu.
"TÜRKİYE, BANU ALKAN'I ÇOK SEVİYOR"
"AKLI BAŞINDA BİR KIZDIM"
"BİZDEN SONRA SİNEMAYA NESİL GELEMEDİ"
Bizden sonra sinemaya yeni nesil gelemedi, beyazperde kabul etmedi. Şu an filmler çekiliyor ama bizden sonra gelen olmadı. Türkiye'de beğendiklerim var. Tuba Büyüküstün'ü beğeniyorum Türkiye'den. Serenay Sarıkaya bana çok dişi gelmiyor. Ben kadını biraz dişi seviyorum.
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