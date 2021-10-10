Banu Parlak kimdir, kaç yaşında? Banu Parlak aslen nereli?

Banu Parlak'ın hesabından bugün şaşırtıcı bir paylaşım yapıldı. Parlak'ın hesabından yapılan paylaşımda Parlak'ın haince bir saldırı sonrası vefat ettiği yazıldı. Paylaşıma Banu Parlak'ın arkadaşından yalanlama geldi. Parlak hakkında açıklamada bulunan arkadaşı "Banu telefonunu çaldırmış, kendisi gayet iyi." şeklinde konuştu. Peki Banu Parlak kimdir, kaç yaşında?

BANU PARLAK KİMDİR?

1987 senesinde doğmuş olan Banu Parlak aslen Kastamonuludur. Sosyal medya uygulaması Instagram’da araba içinde yaptığı şarkılı paylaşımlarla fenomen olan isim ardından “Narin Yarim “single çalışmasıyla müzik kariyerine adım atmıştı.

2017 yılında aslen Rizeli olan Okan Öztürk ile evlenmiştir. Okan Öztürk ile evlenen fakat evliliğini olaylı bir şekilde noktalayan Banu Parlak, bir kız çocuğu annesi.

Sesi ve güzelliği ile dikkat çeken Banu Parlak, güçlü sesiyle de sosyal medya kullanıcılarının ilgi odağı olmuştu. Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformu Instagram’da 800 bin kişinin üstünde takipçisi olan Banu Parlak son olarak çıkardığı Narin Yarim şarkısı ile hayran kitlesini genişletmiştir. Asıl üne kavuşmasını sağlayan Instagram hesabını hala aktif bir şekilde kullanmakta olan Banu Parlak, günlük yaşantısından paylaşımlar yapmaya devam etmektedir.



