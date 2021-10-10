MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Banu Parlak kimdir, kaç yaşında? Banu Parlak aslen nereli?

Banu Parlak kimdir, kaç yaşında? Banu Parlak aslen nereli?

10.10.2021 00:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Banu Parlak'ın hayatı sosyal medya hesabından yapılan paylaşım sonrasında gündeme geldi. Sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan Banu Parlak'ın nereli ve kaç yaşında olduğu gibi bilgiler merak ediliyor. Peki Banu Parlak kimdir, kaç yaşında? Banu Parlak aslen nereli? İşte ayrıntılar...

Banu Parlak kimdir, kaç yaşında? Banu Parlak aslen nereli?

Banu Parlak'ın hesabından bugün şaşırtıcı bir paylaşım yapıldı. Parlak'ın hesabından yapılan paylaşımda Parlak'ın haince bir saldırı sonrası vefat ettiği yazıldı. Paylaşıma Banu Parlak'ın arkadaşından yalanlama geldi. Parlak hakkında açıklamada bulunan arkadaşı "Banu telefonunu çaldırmış, kendisi gayet iyi." şeklinde konuştu. Peki Banu Parlak kimdir, kaç yaşında?

BANU PARLAK KİMDİR?

1987 senesinde doğmuş olan Banu Parlak aslen Kastamonuludur. Sosyal medya uygulaması Instagram’da araba içinde yaptığı şarkılı paylaşımlarla fenomen olan isim ardından “Narin Yarim “single çalışmasıyla müzik kariyerine adım atmıştı.

2017 yılında aslen Rizeli olan Okan Öztürk ile evlenmiştir. Okan Öztürk ile evlenen fakat evliliğini olaylı bir şekilde noktalayan Banu Parlak, bir kız çocuğu annesi.

sarkici-banu-parlak-mujdeyi-sahnede-verdi-10661933_9980_m

Sesi ve güzelliği ile dikkat çeken Banu Parlak, güçlü sesiyle de sosyal medya kullanıcılarının ilgi odağı olmuştu. Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformu Instagram’da 800 bin kişinin üstünde takipçisi olan Banu Parlak son olarak çıkardığı Narin Yarim şarkısı ile hayran kitlesini genişletmiştir. Asıl üne kavuşmasını sağlayan Instagram hesabını hala aktif bir şekilde kullanmakta olan Banu Parlak, günlük yaşantısından paylaşımlar yapmaya devam etmektedir.

banu-parlak


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nergis Kumbasar'dan Mehmet Ali Erbil hakkında çıkan taciz iddialarına yanıt!Nergis Kumbasar'dan Mehmet Ali Erbil hakkında çıkan taciz iddialarına yanıt!
Dünya onu bu fotoğrafla tanımıştı! 14 yaşında hayatını kaybettiDünya onu bu fotoğrafla tanımıştı! 14 yaşında hayatını kaybetti
MasterChef'in şefleri Erdoğan'la buluştuMasterChef'in şefleri Erdoğan'la buluştu
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Banu Parlak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı

İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı

Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı’dan Hamilton ve Russell’e gönderme

Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı’dan Hamilton ve Russell’e gönderme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yatırımcılara çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yatırımcılara çağrı

İlk maaşını annesine verecekti! Feci şekilde hayatını kaybetti

İlk maaşını annesine verecekti! Feci şekilde hayatını kaybetti

Zeynep Bastık ve Edis’in seksi dansı sosyal medyayı salladı! 'Evlisin' diye tepki yağdı!

Zeynep Bastık ve Edis’in seksi dansı sosyal medyayı salladı! 'Evlisin' diye tepki yağdı!

9 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

9 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Gözlerden uzak büyüttükleri kızları düğünde! Güzelliğini annesinden almış

Gözlerden uzak büyüttükleri kızları düğünde! Güzelliğini annesinden almış

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli evlendi! İşte düğünden ilk görüntüler

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli evlendi! İşte düğünden ilk görüntüler

Özgü Namal'a reyting rekoru kıran diziden teklif

Özgü Namal'a reyting rekoru kıran diziden teklif

O videonun perde arkası ortaya çıktı: Erbil silahlı adamlarla...

O videonun perde arkası ortaya çıktı: Erbil silahlı adamlarla...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.