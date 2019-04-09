MAGAZİN

Banu Zorlu'Dan canlı yayında Ozan Doğulu potu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.04.2019 11:56 | Son Güncelleme

Müzisyen Ozan Doğulu, boşandıktan kısa bir süre sonra şarkıcı Kübra Hera Aslan ile aşk yaşamaya başladı. Canlı yayında Aslan'la bir araya gelen Banu Zorlu, kırdığı potla gündeme geldi.

Şarkıcı ve oyuncu Banu Zorlu ile Ozan Doğulu'nun genç şarkıcı sevgilisi Kübra Hera Aslan, Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa'ya konuk oldu.

Zorlu, Aslan'ın Ozan Doğulu ile sevgili olduğunu duyduğu an "Ozan evli değil mi?" potuyla etraf buz kesildi. Bir süre ne diyeceğini bilemeyen sunucular, "Ozan boşandı" diyerek konuyu toparlamaya çalıştı.

banu-zorlu-canli-yayinda-kirdigi-potla-olay-oldu-11931585_2518_m

"OZAN EVLİ DEĞİL Mİ?"

Şarkıcı Ozan Doğulu, 11 yıllık eşi Ece Yosmaoğlu ile tek celsede boşandıktan sonra birlikte çalıştığı Kübra Hera Aslan ile aşk yaşamaya başladı. Doğulu'nun boşandığını bilmeyen Banu Zorlu, sunucunun "Hera, Ozan Doğulu ile birlikte" demesinin üzerine şok olarak "Ozan evli değil mi?" diyerek pot kırdı.

Zorlu'nun yorumuna bozulan Kübra Hera Aslan, bir süre sessiz kaldı. Banu Zorlu, programın ilerleyen dakikalarında yine Kübra Hera Aslan'a dönerek "Sen kimle berabersin?" dedi. Aslan, Zorlu'nun yüzüne bakıp cevap vermedi.


PARTNERRuslara esir düşen Türk askerleri bakın nasıl kurtardı! Ruslara esir düşen Türk askerleri bakın nasıl kurtardı!
Sevgililer mi? Yakışıklı isim onlarla birlikte...Sevgililer mi? Yakışıklı isim onlarla birlikte...
Madonna'dan Eurovision kararı! Madonna'dan Eurovision kararı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
banu zorlu kübra hera aslan 2. Sayfa ozan doğulu

En Çok Okunan Haberler

YSK'dan İstanbul kararı

YSK'dan İstanbul kararı

TIR ile minibüs çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

TIR ile minibüs çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

6 ay sonra harekete geçtiler! ABD'den flaş yaptırım kararı!

6 ay sonra harekete geçtiler! ABD'den flaş yaptırım kararı!

AK Parti'den İstanbul açıklaması: Fark azaldı!

AK Parti'den İstanbul açıklaması: Fark azaldı!

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünü açıkladı

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünü açıkladı

Bir darbe de Kraliçe Elizabeth'den! Beklemeden onayladı!

Bir darbe de Kraliçe Elizabeth'den! Beklemeden onayladı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Kim olduğunu öğrenince şoke olacaksınız! Bu nasıl değişim?

Kim olduğunu öğrenince şoke olacaksınız! Bu nasıl değişim?

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Semiha Yıldırım yorumu olay oldu

Semiha Yıldırım yorumu olay oldu

Yaş farkı engel tanımadı! 61 yaşındaki Zerrin Özer'in düğün heyecanı

Yaş farkı engel tanımadı! 61 yaşındaki Zerrin Özer'in düğün heyecanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dila Tarkan ve Hakan Sabancı sevgili mi oldu? Dikkat çeken paylaşım

Sevgililer mi? Yakışıklı isim onlarla birlikte...

Madonna 2019 Eurovision Şarkı Yarışması’nda sahne alacak

Madonna'dan Eurovision kararı!

Fotoğraftaki kadını şimdi Türkiye'de tanımayan yok!

Fotoğraftaki kadını şimdi Türkiye'de tanımayan yok!

Serdar Ortaç kuralları çiğnedi! Büyük tepki topladı

Serdar Ortaç kuralları çiğnedi! Büyük tepki topladı

Burcu Çetinkaya türbanı çıkardı! 'Gücüm yetmedi'

Ünlü isimden flaş karar! Türbanı çıkardı

Oktay Kaynarca'nın 'Çakır' paylaşımı olay oldu! O detaya dikkat

'Çakır' paylaşımı olay oldu! O detaya dikkat

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.