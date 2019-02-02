Banyoda doğurdu, öldürüp peluş ayının içine sakladı! Mahkemeden skandal karar

İsviçre'deki akıllara durgunluk veren korkunç olay 3 yıl önce meydana geldi. Evde 23 yaşındaki kızı Jelica S.'yi kanlar içinde bulan anne, kızını hemen hastaneye kaldırdı.
BANYODA DOĞURUP, DUVARA ÇARPARAK ÖLDÜRMÜŞ
Doktorlar, Jelica S.’nin doğum yaptığını belirledi. İkizlere hamile kalan kadın, doğumu banyoda yapmış, canlı doğan ilk bebeği duvara çarparak öldürdüğünü itiraf etmişti.
PELUŞ AYININ İÇİNDE SAKLAMIŞ
Genç kadının bebeği, peluş ayının içine sakladığı tespit edildi.
DİĞER BEBEĞİNİ KİRLİLERİN ARASINA ATTI
31 saat sonra da ölü doğum yapmıştı. İkinci bebeği de kirlilerin arasına attı.
MAHKEMEDEN TEPKİ ÇEKEN KARAR
Şuurunu kaybettiğini söyleyen kadına mahkeme 1 yıl hapis verdi.
Karar tüm dünyada tepki topladı.
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