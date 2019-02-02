Banyoda doğurdu, öldürüp peluş ayının içine sakladı! Mahkemeden skandal karar

deniz.yilmaz deniz.yilmaz
DÜNYA  | 02.02.2019 14:28 | Son Güncelleme

Tüm dünyayı ayağa kaldıran olay! İkiz bebeğini banyoda doğuran 23 yaşındaki anne bir bebeğini duvara çarparak öldürdükten sonra peluş ayının içinde saklamış, ölü doğan diğer bebeğini ise kirlilerin arasına atmıştı. İsviçre mahkemesi, son görülen duruşmada şuurunu kaybettiğini söyleyen kadına sadece 1 yıl hapis cezası verdi.

Banyoda doğurdu, öldürüp peluş ayının içine sakladı! Mahkemeden skandal karar

İsviçre'deki akıllara durgunluk veren korkunç olay 3 yıl önce meydana geldi. Evde 23 yaşındaki kızı Jelica S.'yi kanlar içinde bulan anne, kızını hemen hastaneye kaldırdı.

BANYODA DOĞURUP, DUVARA ÇARPARAK ÖLDÜRMÜŞ

Doktorlar, Jelica S.’nin doğum yaptığını belirledi. İkizlere hamile kalan kadın, doğumu banyoda yapmış, canlı doğan ilk bebeği duvara çarparak öldürdüğünü itiraf etmişti.

PELUŞ AYININ İÇİNDE SAKLAMIŞ

Genç kadının bebeği, peluş ayının içine sakladığı tespit edildi.

DİĞER BEBEĞİNİ KİRLİLERİN ARASINA ATTI

31 saat sonra da ölü doğum yapmıştı. İkinci bebeği de kirlilerin arasına attı.

MAHKEMEDEN TEPKİ ÇEKEN KARAR

Şuurunu kaybettiğini söyleyen kadına mahkeme 1 yıl hapis verdi.

Karar tüm dünyada tepki topladı.

PARTNERÜrküten görüntü! Ölümcül değişiklik çok kısa sürede gerçekleştiÜrküten görüntü! Ölümcül değişiklik çok kısa sürede gerçekleşti
Tek kelimeyle korkunç! 23 çocuğa, 10 yıl boyunca tecavüz ettilerTek kelimeyle korkunç! 23 çocuğa, 10 yıl boyunca tecavüz ettiler
Sosyal medyada tepki yağıyor! 'Hamileyim, beni rahat bırakın'Sosyal medyada tepki yağıyor! 'Hamileyim, beni rahat bırakın'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
peluş ayı isviçre bebek ikiz jelica

En Çok Okunan Trend Haberler

Çırılçıplak yürüdü, görenler şoke oldu!

Çırılçıplak yürüdü, görenler şoke oldu!

Sosyal medyaya damga vurdular!

Sosyal medyaya damga vurdular!

Esra Erol'un programında çarpık ilişki skandalı!

Esra Erol'un programında çarpık ilişki skandalı!

Sosyal medyada tepki yağıyor! 'Hamileyim, beni rahat bırakın'

Sosyal medyada tepki yağıyor! 'Hamileyim, beni rahat bırakın'

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Migren diye ameliyata girdi! Ağzından çıkan ise...

Migren diye ameliyata girdi! Ağzından çıkan ise...

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Bu halde bulundu... Korkunç!

Bu halde bulundu... Korkunç!

Ormanda çekilen görüntü korkuttu! Uzaylı mı yoksa şeytan mı?

Ormanda çekilen görüntü korkuttu! Uzaylı mı yoksa şeytan mı?

Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bati hayranlari adalet gorsun .
Katil avrupa
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dehşet karavanı! 23 çocuğa, 10 yıl boyunca tecavüz ettiler

Tek kelimeyle korkunç! 23 çocuğa, 10 yıl boyunca tecavüz ettiler

Metro istasyonunda siyahi kadına yönelik şiddete tepki yağıyor

Sosyal medyada tepki yağıyor! 'Hamileyim, beni rahat bırakın'

İngiltere'de sıra dışı şov programı! Öldükten sonra yakınlarını teselli edecekler

İngiltere'de sıra dışı şov programı!

Küba'ya meteor düştü! İşte o anlar

Küba'ya meteor düştü! İşte o anlar

Seks tarikatı kurmuşlar! Onlarca kızı kaçırıp...

Seks tarikatı kurmuşlar! Onlarca kızı kaçırıp...

16. yüzyıldan kalmış, kıyafetleri bile bozulmamış! Guano Mumyası'nın sırrı bu araştırmayla ortaya çıktı

Bilim insanları şokta! Kıyafetleri bile bozulmamış

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.