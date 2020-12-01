Barack Obama, onu canlandırması için Drake’e onay verdi

Bir süredir konuşulan eski ABD Başkanı Barack Obama’nın biyografik filmiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Barack Obama, henüz gündemde olmasa da yakın gelecekte hayatını anlatacak biyografik filmde kendisini ünlü rap şarkıcısı Drake’in oynayabileceğini söyledi.

360 with Speedy Morman adlı söyleşi programına katılan 44’ncü başkan, kendisini ünlü rap şarkıcısı Drake’in oynayabileceğini söyledi. Obama, “Drake istediği her şeyi yapabilecek biri gibi görünüyor. Demek istediğim, o yetenekli bir kardeş. Dolayısıyla zamanı gelirse ve o hazırsa olabilir” diye konuştu.

BARACK OBAMA’NIN ONAYINI ALDI

Obama'nın onayını alan Kanadalı rap’çi Drake, 2010'da Obama’yı oynamak istediğini söylemişti. Paper dergisine konuşan Drake, “Umarım birileri kısa sürede Obama’nın hayatını anlatan bir film çeker, çünkü ben oynayabilirim. Onu ne zaman televizyonda görsem kanalı değiştirmem, dikkatimi veririm ve sesinin tonunu dinlerim” demişti.

DRAKE’İN OYUNCULUK TECRÜBESİ VAR

Drake, 2001’de başlayan Degrassi: The Next Generation adlı gençlik dizisinde yedi sezon boyunca Jimmy Brooks rolünü üstlenmiş, 8. sezonda konuk oyuncu olarak rol almıştı.

Öte yandan Barack Obama ve eşi Michelle Rabinson’ın tanışma hikayesini konu alan film Southside With You filmi dört yıl önce gösterime girmişti. Film, 1989 yılının yazında 28 yaşında olan Barack Obama ile 25 yaşındaki Michelle Robinson‘ın ilk kez çıktıkları ve ilk kez öpüştükleri günü de içine alacak şekilde çiftin hikayesini anlatıyordu.



