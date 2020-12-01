Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Barack Obama, onu canlandırması için Drake’e onay verdi

Barack Obama, onu canlandırması için Drake’e onay verdi

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 01.12.2020 15:25 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Barack Obama, onu canlandırması için Drake’e onay verdi

Eski ABD Başkanı Barack Obama’nın biyografik filminde Obama’yı ünlü rap şarkıcısı Drake canlandırabilir.

Bir süredir konuşulan eski ABD Başkanı Barack Obama’nın biyografik filmiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Barack Obama, henüz gündemde olmasa da yakın gelecekte hayatını anlatacak biyografik filmde kendisini ünlü rap şarkıcısı Drake’in oynayabileceğini söyledi.

360 with Speedy Morman adlı söyleşi programına katılan 44’ncü başkan, kendisini ünlü rap şarkıcısı Drake’in oynayabileceğini söyledi. Obama, “Drake istediği her şeyi yapabilecek biri gibi görünüyor. Demek istediğim, o yetenekli bir kardeş. Dolayısıyla zamanı gelirse ve o hazırsa olabilir” diye konuştu.

BARACK OBAMA’NIN ONAYINI ALDI

Obama'nın onayını alan Kanadalı rap’çi Drake, 2010'da Obama’yı oynamak istediğini söylemişti. Paper dergisine konuşan Drake, “Umarım birileri kısa sürede Obama’nın hayatını anlatan bir film çeker, çünkü ben oynayabilirim. Onu ne zaman televizyonda görsem kanalı değiştirmem, dikkatimi veririm ve sesinin tonunu dinlerim” demişti.

DRAKE’İN OYUNCULUK TECRÜBESİ VAR

Drake, 2001’de başlayan Degrassi: The Next Generation adlı gençlik dizisinde yedi sezon boyunca Jimmy Brooks rolünü üstlenmiş, 8. sezonda konuk oyuncu olarak rol almıştı.

Öte yandan Barack Obama ve eşi Michelle Rabinson’ın tanışma hikayesini konu alan film Southside With You filmi dört yıl önce gösterime girmişti. Film, 1989 yılının yazında 28 yaşında olan Barack Obama ile 25 yaşındaki Michelle Robinson‘ın ilk kez çıktıkları ve ilk kez öpüştükleri günü de içine alacak şekilde çiftin hikayesini anlatıyordu.

Kolay mı öyle Marvel oyuncusu olmak? Önce bu şartları kabul etmeniz gerekKolay mı öyle Marvel oyuncusu olmak? Önce bu şartları kabul etmeniz gerek


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Aşk bitti! Aşk bitti!
'Dönüşü muhteşem olacak''Dönüşü muhteşem olacak'
Gupse Özay’ın komedisi...Gupse Özay’ın komedisi...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Yüzüklerin Efendisi oyuncusundan ses getiren itiraf

Yüzüklerin Efendisi oyuncusundan ses getiren itiraf

Turistten çok defineci geliyor!

Turistten çok defineci geliyor!

Harry Potter Yönetmeni Chris Columbus'tan yıllar sonra şaşırtan itiraf geldi

Harry Potter Yönetmeni Chris Columbus'tan yıllar sonra şaşırtan itiraf geldi

Kulakları kanatacak derecede yanlış telaffuz edilen 10 kelime!

Kulakları kanatacak derecede yanlış telaffuz edilen 10 kelime!

İlginizi Çekebilir

Koronavirüsün bitiş tarihini açıkladı!

Koronavirüsün bitiş tarihini açıkladı!

Kafasını yukarı kaldıran onlarla göz göze geliyor

Kafasını yukarı kaldıran onlarla göz göze geliyor

Instagram hesaplarını 5 saniyede kapattıran fotoğraf

Instagram hesaplarını 5 saniyede kapattıran fotoğraf

‘Kimler geldi, kimler geçti’ dedirtecek yarışma programları...

‘Kimler geldi, kimler geçti’ dedirtecek yarışma programları...

136 kiloluk ayıyla savaştı! Saniye saniye kaydedildi, yarım saat sürdü

136 kiloluk ayıyla savaştı! Saniye saniye kaydedildi, yarım saat sürdü

Johnny Depp 'parmaklıklar ardından' paylaştı

Johnny Depp 'parmaklıklar ardından' paylaştı

Diğer Haberler

Bir Başkadır dünya gündeminde! En popüler dizilerden oldu

Bir Başkadır dünya gündeminde!

Netflix’ten Testere’ye rakip! Red Dot’tan ilk fragman yayınlandı

Testere'ye rakip geliyor! İşte ilk fragman

The Walking Dead yapımcısından iddialı açıklama: 'Dönüşü muhteşem olacak'

'Dönüşü muhteşem olacak'

Bekleyeni kaldı mı bilinmez ama Gremlinler geri dönüyor

Bekleyeni kaldı mı bilinmez ama geri dönüyorlar

Kolay mı öyle Marvel oyuncusu olmak? Önce bu şartları kabul etmeniz gerek

Kolay mı Marvel oyuncusu olmak? Bu şartları kabul etmelisiniz

Bu filmleri asla ailenizle birlikte izlemeyin

Bu filmleri asla ailenizle birlikte izlemeyin

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.