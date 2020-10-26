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Baraj dizisine iki yeni oyuncu!

26.10.2020 17:23 | Son Güncelleme:
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Baraj dizisine iki yeni oyuncu!

Yapımcılığını MEDYAPIM ve No:9 Productions’ın, senaryosunu Hasan Tolga Pulat’ın yazdığı, yönetmenliğini ise Ece Erdek Koçoğlu’nun üstlendiği “Baraj” dizisine iki yeni isim dahil oldu.

Nazım‘ın (Feyyaz Duman) eski eşi Nermin rolüyle Nezaket Erden ve Nazım‘ın küçük kızı Ayşe rolüyle Hira Su Yıldız dizinin 11. bölümünden itibaren FOX ekranlarında olacak.

Dizinin oyuncu kadrosunda; Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük, Iman Casablanca ve usta oyuncu Sumru Yavrucuk’un yanı sıra İhsan İlhan, Batuhan Yüzgüleç ve Samil Kafkas gibi birbirinden başarılı isimler de yer alıyor.

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FOX’un sevilen dizisi “Baraj”, 27 Ekim Salı saat 20.00’de yeni bölümüyle FOX’ta.

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