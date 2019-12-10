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Baraj suyu çekilince höyük yeniden ortaya çıktı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 10.12.2019 13:08 | Son Güncelleme

Gaziantep'te bulunan Tahtaköprü Barajı'ndaki su seviyesinin düşmesinin ardından ortaya çıkan Hamamlar Höyüğü'nde kurtarma çalışmaları başlatıldı - Gaziantep Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla Engin: "Höyük, maalesef yakın zamanda tekrar su altında kalacak. Bu çalışmalarla amacımız mümkün olduğu kadar fazla bilgi ve bulguları elde etmek, höyükle ilgili dokümantasyon hazırlamak ve bölge arkeolojisine katkı sunmak"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yer alan Tahtaköprü Barajı'ndaki su seviyesinin düşmesiyle, 1977 yılında su altında kalan Hamamlar Höyüğü'nde kurtarma çalışmaları yapılıyor.

Alandaki incelemelerin ardından Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin de katkılarıyla Gaziantep Üniversitesi ve Gaziantep Müzesi ortaklığında kurtarma kazılarına başlandı.

Gaziantep Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla Engin, gazetecilere yaptığı açıklamada, baraj gövdesi yükseltme çalışmaları nedeniyle suların çekildiğini ve tarihi höyüğün ortaya çıktığını belirtti.

Bölgede rastlanılan kalıntılar üzerinde yaptıkları incelemede höyükte milattan önce 2. ve 1. yüzyıllara ait duvar kalıntılarının kısmen korunduğunu tespit ettiklerini ifade eden Engin, şunları dile getirdi:

"Özellikle bölge tarihi açısından önemli olabilecek, en erken yerleşim evresini temsil eden Akeramik Neolitik Çağ'dan Orta Çağ’a kadar bir yerleşim sürekliliğini gösteren kalıntılar mevcut. Höyük, maalesef yakın zamanda tekrar su altında kalacak. Bu çalışmalarla amacımız mümkün olduğu kadar fazla bilgi ve bulguları elde etmek, höyükle ilgili dokümantasyon hazırlamak ve bölge arkeolojisine katkı sunmak. Bu amaçla Gaziantep Üniversitesi ve Gaziantep Müzesi adına bu çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle gerçekleştiriyoruz. Buralar yaklaşık bir ay içinde tekrar su altında kalacak ve bu sefer belki de sonsuza kadar sular altında kalacak. Bu nedenle havaların da imkan verdiği ölçüde, yağışsız günlerde kazı çalışmalarını sürdüreceğiz."

Engin, 25 kişilik ekiple kısa süreli bir kurtarma kazısı gerçekleştirdiklerini aktararak, 150 metre çapında orta ölçekli bir yerleşim yeri olan höyüğün en erken yerleşim evresini temsil eden neolitik dönemde önemli bir yer olduğunu dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Hamamlar Höyüğü İslahiye suların çekilmesi Tahtaköprü Barajı

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