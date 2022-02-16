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Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın Isabel'i Pelin Akil eşiyle dudak dudağa pozunu paylaştı

16.02.2022 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadrosunda Ulaş Tuna Astepe, Yiğit Özşener, Melis Babadağ, Yetkin Dikinciler gibi oyuncuların yer aldığı Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi TRT 1 ekranlarının iddialı yapımları arasında yer alıyor. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde hayat verdiği 'Isabel' karakteriyle büyük beğeni toplayan Pelin Akil, eşi Anıl Altan ile dudak dudağa pozlarını paylaştı.

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın Isabel'i Pelin Akil eşiyle dudak dudağa pozunu paylaştı

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda hayat verdiği Isabel karakteriyle adından söz ettiren güzel oyuncu Pelin Akil, kameralar ardındaki yaşamıyla da ilgi odağı oluyor. Pelin Akil, 6 yıllık eşi Anıl Altan ile dudak dudağa pozlarını, takipçilerinin beğenisine sundu. Akil, aşk dolu paylaşımına ''Bazı günler pembe, bazı günler griyiz. Tüm güzelliklere, tüm zorluklara el ele göz gözeyiz. Seni çok seviyorum. İyi ki...'' notunu düştü

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın Isabel'i Pelin Akil eşiyle dudak dudağa pozunu paylaştı

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın Isabel'i Pelin Akil eşiyle dudak dudağa pozunu paylaştı

Pelin Akil ve Anıl Altan çifti, 2016 yılında nikah masasına oturdu.

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın Isabel'i Pelin Akil eşiyle dudak dudağa pozunu paylaştı

Çiftin, 2019 yılında Alin ve Lina adını verdikleri ikiz kız çocukları dünyaya geldi.

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın Isabel'i Pelin Akil eşiyle dudak dudağa pozunu paylaştı

Arka Sıradakiler Umut dizisinin setinde tanışan ünlü çiftin arkadaşlığı, kısa sürede aşka dönüşmüştü.

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın Isabel'i Pelin Akil eşiyle dudak dudağa pozunu paylaştı

Evlenmeden önce 4 sene birlikte yaşayan çift, ''Evlilik öncesi aynı evde yaşamanın büyük bir artısı oluyor'' demişti.

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın Isabel'i Pelin Akil eşiyle dudak dudağa pozunu paylaştı

Anıl Altan, Pelin Akil'in 30.yaş doğum gününde, Akil'e evlilik teklifi etmişti.

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın Isabel'i Pelin Akil eşiyle dudak dudağa pozunu paylaştı

Sosyal medyada epey aktif olan Pelin Akil, mutlu aile pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın Isabel'i Pelin Akil eşiyle dudak dudağa pozunu paylaştı

Pelin Akil'in 3, Anıl Altan'ın ise 1 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın Isabel'i Pelin Akil eşiyle dudak dudağa pozunu paylaştı


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Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Anıl Altan kimdir? Pelin Akil
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