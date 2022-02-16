Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın Isabel'i Pelin Akil eşiyle dudak dudağa pozunu paylaştı

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda hayat verdiği Isabel karakteriyle adından söz ettiren güzel oyuncu Pelin Akil, kameralar ardındaki yaşamıyla da ilgi odağı oluyor. Pelin Akil, 6 yıllık eşi Anıl Altan ile dudak dudağa pozlarını, takipçilerinin beğenisine sundu. Akil, aşk dolu paylaşımına ''Bazı günler pembe, bazı günler griyiz. Tüm güzelliklere, tüm zorluklara el ele göz gözeyiz. Seni çok seviyorum. İyi ki...'' notunu düştü

Pelin Akil ve Anıl Altan çifti, 2016 yılında nikah masasına oturdu.

Çiftin, 2019 yılında Alin ve Lina adını verdikleri ikiz kız çocukları dünyaya geldi.

Arka Sıradakiler Umut dizisinin setinde tanışan ünlü çiftin arkadaşlığı, kısa sürede aşka dönüşmüştü.

Evlenmeden önce 4 sene birlikte yaşayan çift, ''Evlilik öncesi aynı evde yaşamanın büyük bir artısı oluyor'' demişti.

Anıl Altan, Pelin Akil'in 30.yaş doğum gününde, Akil'e evlilik teklifi etmişti.

Sosyal medyada epey aktif olan Pelin Akil, mutlu aile pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Pelin Akil'in 3, Anıl Altan'ın ise 1 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.



