Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nın Isabel'i Pelin Akil göğüs dekolteli pozlarıyla beğeni topladı!

35 yaşındaki güzel oyuncu Pelin Akil, şimdilerde rol aldığı Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisiyle adından söz ettiriyor. Akil, bir dergi çekimi için verdiği göğüs dekolteli pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

1986 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Pelin Akil, 2008-2011 yılları arasında yer aldığı Arka Sıradakiler dizisiyle oyunculuğa adım attı.

Ardından Seksenler, Suskunlar, Çember gibi yapımlarda rol alan güzel oyuncu, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı 'Bahar Sincanlı' karakteriyle ününe ün kattı.

2016 yılında dünyaevine giren Anıl Altan ve Pelin Akil çifti, magazin aleminin en çok yakıştırılan çiftlerinden biri oldu.

Ünlü çiftin Alin ve Lina adında iki kız çocukları bulunuyor.



