MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nın Isabel'i Pelin Akil göğüs dekolteli pozlarıyla beğeni topladı!

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nın Isabel'i Pelin Akil göğüs dekolteli pozlarıyla beğeni topladı!

08.01.2022 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV'nin sevilen dizisi Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde hayat verdiği Isabel karakteriyle beğeni toplayan güzel oyuncu Pelin Akil, bir dergi çekimi için kamera karşısına geçti. Akil, derin göğüs dekolteli pozlarıyla beğeni topladı.

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nın Isabel'i Pelin Akil göğüs dekolteli pozlarıyla beğeni topladı!

35 yaşındaki güzel oyuncu Pelin Akil, şimdilerde rol aldığı Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisiyle adından söz ettiriyor. Akil, bir dergi çekimi için verdiği göğüs dekolteli pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nın Isabel'i Pelin Akil göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı!

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nın Isabel'i Pelin Akil göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı!

1986 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Pelin Akil, 2008-2011 yılları arasında yer aldığı Arka Sıradakiler dizisiyle oyunculuğa adım attı.

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nın Isabel'i Pelin Akil göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı!

Ardından Seksenler, Suskunlar, Çember gibi yapımlarda rol alan güzel oyuncu, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı 'Bahar Sincanlı' karakteriyle ününe ün kattı.

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nın Isabel'i Pelin Akil göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı!

2016 yılında dünyaevine giren Anıl Altan ve Pelin Akil çifti, magazin aleminin en çok yakıştırılan çiftlerinden biri oldu.

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nın Isabel'i Pelin Akil göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı!

Ünlü çiftin Alin ve Lina adında iki kız çocukları bulunuyor.

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nın Isabel'i Pelin Akil göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı!

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nın Isabel'i Pelin Akil göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kim Milyoner Olmak İster'de şaşkına çeviren an! Oyuncu Elif Karagöz dokuzdan dördü çıkaramadığı için elendiKim Milyoner Olmak İster'de şaşkına çeviren an! Oyuncu Elif Karagöz dokuzdan dördü çıkaramadığı için elendi
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Gökçe Bahadır'dan evlilik yanıtı!Gökçe Bahadır'dan evlilik yanıtı!
Anahtar Kelimeler:
Pelin Akil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşkına çeviren an! Oyuncu Elif Karagöz dokuzdan dördü çıkaramadığı için elendi

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşkına çeviren an! Oyuncu Elif Karagöz dokuzdan dördü çıkaramadığı için elendi

Bakanlıktan yeni düzenleme! Her binada zorunlu oldu

Bakanlıktan yeni düzenleme! Her binada zorunlu oldu

Uyarılar peş peşe geldi! İstanbul'da 15 yıldır böylesi görülmedi

Uyarılar peş peşe geldi! İstanbul'da 15 yıldır böylesi görülmedi

Yolcu otobüsü kamyonetle çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yolcu otobüsü kamyonetle çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

"Karınız değil, eşiniz diyeceksin" diyerek doktora yumruk attı

"Karınız değil, eşiniz diyeceksin" diyerek doktora yumruk attı

Oğlunun cansız bedenini gören annenin feryatları yürek dağladı

Oğlunun cansız bedenini gören annenin feryatları yürek dağladı

İlginizi Çekebilir

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

"Alayınız sahte" diyerek isyan etti! Instagram'dan sildi

"Alayınız sahte" diyerek isyan etti! Instagram'dan sildi

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Yıllar sonra gelen itiraf! Yerden yere vurdu

Yıllar sonra gelen itiraf! Yerden yere vurdu

Her şeyi itiraf etti! Olay MasterChef sözleri

Her şeyi itiraf etti! Olay MasterChef sözleri

Eurovision mücadelesi veren Linet, sahne şovuyla İsrail'i salladı

Eurovision mücadelesi veren Linet, sahne şovuyla İsrail'i salladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.