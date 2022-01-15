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  4. Barbie bebeğe benzemek için servet harcadı! Sayısız estetik operasyon geçirdi

Barbie bebeğe benzemek için servet harcadı! Sayısız estetik operasyon geçirdi

15.01.2022 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Scarlett Galdwin isimli bir kadın ergenlik dönemlerinde etkili olan gotik tarzını bir kenara bırakarak Barbie bebeğe dönüşmek istedi. Estetik operasyon yolculuğunda sayısız ameliyat olan Galdwin, binlerce dolar harcadı. Yakın çevresinin uyarılarına rağmen Galdwin, dönüşüm sürecini devam ettirmek istediğini söyledi.

Barbie bebeğe benzemek için servet harcadı! Sayısız estetik operasyon geçirdi

Gençken dikkat çekici bir güzelliği olmadığından ve sürekli olarak erkeklerin kendisini reddettiğinden şikayet eden Galdwin, hayatını değiştirecek bir karara imza attı. Essex’te yaşayan 26 yaşındaki kadın, estetik operasyonlarla dış görünüşünü tamamen değiştirmek için tam 30 bin dolar (yaklaşık 405 bin TL) harcadı. Operasyonlarına devam etmek istediğini belirten Galdwin, insanların ilgisini çeken bir görüntüye sahip olmanın özgüvenini yükselttiğini dile getirdi.

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16 YAŞINDA DEĞİŞİMİNE BAŞLADI

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Lise döneminde yaşıtlarının kendisini görmezden geldiğini ifade eden Galdwin dönüşümüne saçlarını platin sarısı seçerek ve ten rengini daha da bronzlaştırarak başladı. Görüntüsündeki değişikliklerinin olumlu yönde tepkiler almasıyla beraber ‘mükemmel Barbie’ olmak için uğraşmaya başladı.

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Zaman içinde durumu bir takıntı haline getiren Galdwin, “İngiltere hem göğüs hem de burun estetiği oldum. Ayrıca Marbella’da iki kez Brezilya popo kaldırma ameliyatı yaptırdım ve Türkiye’de gülümse tasarımı ile diş estetiği yaptırdım. Son olarak saçlarımda azalan bölgeleri eklemelerle destekledim” dedi.

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