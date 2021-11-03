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Barbie bebeğe benzemek için servet harcadı! Yeni halini görenler tanıyamıyor

03.11.2021 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Horsham’da yaşayan 29 yaşındaki Grace Taylor isimli bir kadın gerçek hayatta bir Barbie bebeğe dönüşmek için sayısız estetik ameliyat oldu. Görünümünü kozmetik ürünlerle destekleyen Taylor, değişimi için 30 bin dolar (yaklaşık 290 bin TL) harcadı. Pandemi sırasında işini kaybettikten sonra ise sosyal medya kariyerini başlattı.

Barbie bebeğe benzemek için servet harcadı! Yeni halini görenler tanıyamıyor

İnsanlar kendilerinde değişiklik yapmak istediklerinde sık sık saç modellerini farklılaştırmayı tercih ederler. Daha kısa, daha uzun ya da farklı renklerdeki saçlar çoğu kişinin ilk başvurduğu hamle olur. Ancak Horsham’da yaşayan 29 yaşındaki Grace Taylor, 30 bin dolar (yaklaşık 290 bin TL) harcayarak kendisini yaşayan bir Barbie bebeğe dönüştürmek istedi.

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“ONLARA HER ZAMAN HAYRANDIM”

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Koronavirüs pandemisinin ilk başladığı zamanlarda işsiz kaldığından söz eden Taylor, oyuncak bebeklere karşı küçüklüğünden beri büyük bir hayranlığı olduğunu belirtti. Kurumsal işini kaybetmesinin hayat dengesini bozduğunu vurgulayan Taylor, yeni bir meslek denemesinin tam zamanı olduğunu düşünerek sosyal medyaya adım attı.

Yeni işine girmeden önce hayatında eksik kaldığını düşündüğü bir adımı daha tamamlayarak Barbie bebeğe benzeyebilmek için ameliyat oldu. Görünümündeki değişimin ona iyi geldiğinden söz eden Taylor, sosyal medya sayesinde yıllık olarak 120 bin sterlin (1 milyon 578 bin TL) kazanıyor.

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