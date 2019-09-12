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Barcelona'dan Abdülkadir Ömür'e geçmiş olsun mesajı

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 12.09.2019 14:24 | Son Güncelleme

Almanya'da menisküs ameliyatı geçiren Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür'e geçmiş olsun mesajı geldi.

Barcelona'dan Abdülkadir Ömür'e geçmiş olsun mesajı

Sol dizindeki menisküs yırtığı nedeniyle bugün Almanya'da ameliyat edilen Abdülkadir Ömür'ün 4 ile 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.

UEFA'nın dünyaya 'Türk Messi' lakabıyla tanıttığı Abdülkadir Ömür için Barcelona Kulübü'nün sosyal medya Türkiye hesabından geçmiş olsun mesajı geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Barcelona Abdülkadir Ömür ispanya spor toto süper lig

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