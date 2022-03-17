Barcelona'nın yıldızı Frenkie de Jong sevgilisiyle dudak dudağa! "Sana aşığım"

Hollandalı milli futbolcu Frenkie de Jong, Barcelona'da orta sahada forma giyiyor. Sevgilisi Mikky Kiemeney'in Instagram'da paylaştığı dudak dudağa pozlar 100 binin üzerinde beğeni aldı. Ayrıca fotoğrafa takipçileri tarafından, "Kız ne kadar şanslı", "Sana aşığım", "Ne harika bir çift" tarzında yorumlar geldi.

FRENKİE DE JONG SEVGİLİSİYLE DUDAK DUDAĞA

Barcelona'nın yıldız futbolcusu Frenkie de Jong, kız arkadaşıyla fotoğraf paylaşmayı ihmal etmiyor.

Erkek arkadaşıyla dudak dudağa pozunu paylaşan Mikky, fotoğrafın açıklamalar kısmına kalp emojisi ekledi.

İkili yılbaşını da sosyal medyada verdiği dudak dudağa pozlarıyla kutlamıştı.

Barcelonalı oyuncunun Instagram'da 9,8 milyon, sevgilisi Mikky'nin ise 1,5 milyon takipçisi bulunuyor.

17 Nisan 1998 doğumlu Mikky Kiemeney 23 yaşındadır.

FRENKİE DE JONG KİMDİR?

12 Mayıs 1997, Gorinchem doğumlu Frenkie de Jong La Liga takımlarından Barcelona'da forma giyiyor.

Profesyonel kariyerine 2014'te Willem II kulübünde başlayan Jong, 2015'te Ajax kulübüne dahil oldu. 2019-20 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği performansı ile adından söz ettirdi.

23 Ocak 2019'da İspanyol kulübü Barcelona ile 1 Temmuz 2019 itibarıyla geçerli olmak üzere 75 milyon euro karşılığında transfer oldu.



