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Barcelona'nın yıldızı Frenkie de Jong sevgilisiyle dudak dudağa! "Sana aşığım"

17.03.2022 19:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Barcelona'nın başarılı oyuncularından biri olan Frenkie de Jong'un sevgilisi Mikky Kiemeney, ünlü futbolcuyla dudak dudağa pozlarını Instagram hesabından paylaştı. O pozlara binlerce beğeni ve yorum geldi.

Barcelona'nın yıldızı Frenkie de Jong sevgilisiyle dudak dudağa! "Sana aşığım"

Hollandalı milli futbolcu Frenkie de Jong, Barcelona'da orta sahada forma giyiyor. Sevgilisi Mikky Kiemeney'in Instagram'da paylaştığı dudak dudağa pozlar 100 binin üzerinde beğeni aldı. Ayrıca fotoğrafa takipçileri tarafından, "Kız ne kadar şanslı", "Sana aşığım", "Ne harika bir çift" tarzında yorumlar geldi.

FRENKİE DE JONG SEVGİLİSİYLE DUDAK DUDAĞA

Barcelona'nın yıldız futbolcusu Frenkie de Jong, kız arkadaşıyla fotoğraf paylaşmayı ihmal etmiyor.

Barcelona'nın yıldızı Frenkie de Jong sevgilisiyle dudak dudağa!

Erkek arkadaşıyla dudak dudağa pozunu paylaşan Mikky, fotoğrafın açıklamalar kısmına kalp emojisi ekledi.

Barcelona'nın yıldızı Frenkie de Jong sevgilisiyle dudak dudağa!

İkili yılbaşını da sosyal medyada verdiği dudak dudağa pozlarıyla kutlamıştı.

Barcelona'nın yıldızı Frenkie de Jong sevgilisiyle dudak dudağa!

Barcelonalı oyuncunun Instagram'da 9,8 milyon, sevgilisi Mikky'nin ise 1,5 milyon takipçisi bulunuyor.

Barcelona'nın yıldızı Frenkie de Jong sevgilisiyle dudak dudağa!

17 Nisan 1998 doğumlu Mikky Kiemeney 23 yaşındadır.

Barcelona'nın yıldızı Frenkie de Jong sevgilisiyle dudak dudağa!

FRENKİE DE JONG KİMDİR?

12 Mayıs 1997, Gorinchem doğumlu Frenkie de Jong La Liga takımlarından Barcelona'da forma giyiyor.

Barcelona'nın yıldızı Frenkie de Jong sevgilisiyle dudak dudağa!

Profesyonel kariyerine 2014'te Willem II kulübünde başlayan Jong, 2015'te Ajax kulübüne dahil oldu. 2019-20 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği performansı ile adından söz ettirdi.

Barcelona'nın yıldızı Frenkie de Jong sevgilisiyle dudak dudağa!

23 Ocak 2019'da İspanyol kulübü Barcelona ile 1 Temmuz 2019 itibarıyla geçerli olmak üzere 75 milyon euro karşılığında transfer oldu.

Barcelona'nın yıldızı Frenkie de Jong sevgilisiyle dudak dudağa!


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