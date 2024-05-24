HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Türkiye'de böylesi ilk kez görüldü! Anadolu parsı ile karşı karşıya geldi

Türkiye'de böylesi ilk kez görüldü! Anadolu parsı ile karşı karşıya geldi

24.05.2024 16:04
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu parsı ile ilgili görüntüler gelmeye devam ediyor. Bu sefer Anadolu Parsı, Cudi Dağı'nda görüldü. Paylaşılan görüntülerde Anadolu parsı ve bir sırtlanın karşı karşıya geldiği görüldü.

Türkiye'de böylesi ilk kez görüldü! Anadolu parsı ile karşı karşıya geldi

Şırnak'ın Silopi ilçesi Cudi Dağı bölgesinde Anadolu parsı ve sırtlan karşı karşıya geldi. O anlar, termal kameraya yansıdı. Görüntülerde Anadolu parsının yüksek bir yere çıkıp sırtlanı seyrettiği ve saldırı pozisyonu aldığı ve sırtlanın da Anadolu parsına baktığı görülüyor.

Kameraya yansıyan başka bir görüntüde de 3 su samurunun su yatağına doğru koşarak yüzdükleri görüldü.

_58447

"ÜLKEMİZDE BUGÜNE KADAR AYNI KAREDE HİÇ GÖRÜNTÜLENMEMİŞ..."

Silopi Kaymakamı Cihat Koç, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir yanda ülkemizde bugüne kadar aynı karede hiç görüntülenmemiş olan Anadolu parsı ve sırtlan arasında yaşanan gergin anlar, diğer yanda su samurlarının neşeli oyunları. Cudi Dağı'nın Silopi'ye bakan yamaçlarında kameralara takılanlar…" ifadelerini kullandı.Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ankara'da can pazarı! İki küçük kardeş selde böyle sürüklendi: Araç altında sıkıştılarAnkara'da can pazarı! İki küçük kardeş selde böyle sürüklendi: Araç altında sıkıştılar
Sinan Ateş cinayetinde çarpıcı detay! O isim de dosyadaymışSinan Ateş cinayetinde çarpıcı detay! O isim de dosyadaymış
İstanbul’u finans merkezi yapacağızİstanbul’u finans merkezi yapacağız
Anahtar Kelimeler:
Şırnak Anadolu parsı
En Çok Okunan Haberler
Aziz Yıldırım'dan çok konuşulacak Riyad çıkışı: Tutturuyorsunuz Atatürk tişörtü giyeceğiz diye

Aziz Yıldırım'dan çok konuşulacak Riyad çıkışı: Tutturuyorsunuz Atatürk tişörtü giyeceğiz diye

Naci Görür İstanbul’daki 3 ilçenin ismini verdi: 'Hiç acımadan yıkacaksın'

Naci Görür İstanbul’daki 3 ilçenin ismini verdi: 'Hiç acımadan yıkacaksın'

Ankara'da can pazarı! İki küçük kardeş selde böyle sürüklendi: Araç altında sıkıştılar

Ankara'da can pazarı! İki küçük kardeş selde böyle sürüklendi: Araç altında sıkıştılar

Sinan Ateş cinayetinde çarpıcı detay! O isim de dosyadaymış

Sinan Ateş cinayetinde çarpıcı detay! O isim de dosyadaymış

Yer: Konya... Komşusunu ikna etmek için her yolu denedi: Karımla ilişkin olduğunu söyle

Yer: Konya... Komşusunu ikna etmek için her yolu denedi: Karımla ilişkin olduğunu söyle

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

iPhone, AirPods, MacBook... Şimdi almanın tam zamanı!

iPhone, AirPods, MacBook... Şimdi almanın tam zamanı!

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley indirimleri devam ediyor

Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley indirimleri devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.